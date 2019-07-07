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Не змогли поділити дорогу: жахливе ДТП під Дніпром відправило водія в кому

STYLERЖиття    07.07.2019 - 09:14
Не змогли поділити дорогу: жахливе ДТП під Дніпром відправило водія в кому
Фото: РБК-Україна

Неуважність водіїв призвела до тяжких наслідків

ДТП сталося 6 липня в селі Перемога Дніпропетровської області. Аварія сталася внаслідок того, що КамАЗ і Toyota не змогли поділити дорогу і врізалися. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, КамАЗ і Toyota не змогли розминутися на повороті в районі вулиці Гоголя, внаслідок чого зіткнулися лоб в лоб. Після удару Toyota перетворилася на купу металу.

 

ДТП під Дніпром - КамАЗ і Toyota не розминулися на повороті (фото: dp.informator.ua)

Після зіткнення пасажир легковика, 2000 року народження, отримав серйозні травми. До моменту приїзду медиків молодий чоловік був без свідомості. Медики оперативно доставили потерпілого в лікарню. На даний момент хлопець знаходиться у лікарні з тяжкою травмою голови.

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