Не змогли йти далі: українець став свідком загибелі двох альпіністів на Евересті

На Евересті 13 травня загинули два альпіністи - зі Швейцарії та США. Вони стали першими жертвами невдалого сходження на Еверест у 2021 році. Щорічно при спробі підкорити найвищу вершину світу, гинуть альпіністи. Свідком загибелі двох іноземців 13 травня став український альпініст Дмитро Семеренко.

На Евересті загинули два альпіністи

13 травня ЗМІ облетіла новина про те, що на Евересті загинули два альпіністи. 40-річний альпініст зі Швейцарії Абдул Варайх помер біля вершини гори від виснаження організму. А 55-річний американець Пувей Лю дістався до ділянки під назвою щабель Хілларі й там помер від снігової сліпоти та виснаження.

Як повідомив Дмитро Семеренко, альпіністи загинули не під час сходження, а вже при спуску.

"Вчора (13 травня) було дуже вітряно, холодно. Мені довелося спуститися в другий табір і там я дізнався про загибель двох людей. Це були американець і швейцарець. Вони загинули не при сходженні, а при спуску", - розповів український альпініст.

Гори в Непалі усіяні трупами альпіністів

Він зазначив, що непальські гори усіяні трупами, але для підкорювачів вершин це вже звичайна справа і вони ставляться до смерті філософськи.

"У східців є головна мета - піднятися. Але це тільки половина шляху. Спускатися - не менш складно. Я піднімався в третій табір якраз в той момент, коли спускали тіло загиблого американця. Але, розумієте, гори - це завжди небезпека. Коли я у 2018 піднімався на гору, мій гід залишився на висоті 8 600 метрів. Він сів і сказав, що далі не піде. Ось так відбувається смерть. І у випадку з американцем і швейцарцем, думаю, так і було. Вони просто не змогли йти далі. Зупинилися і залишилися вмирати", - додав Семеренко.

Загиблих альпіністів часто ховають біля вершин

За словами альпініста, гори стають могилою для багатьох туристів і часто їх тіла навіть не евакуюють з гір і сніг стає для них останнім притулком.

"Багатьох ховають прямо тут. Ти піднімаєшся на Еверест і бачиш людей, які загинули. Вони лежать уздовж маршруту, буквально в метрі від тебе. Є висота, яку називають зоною смерті - починається з 8 300 метрів. І там реально лежать трупи. Їх огортають в національний прапор і спускають з гори... Не назад в цивілізацію, а ось так – просто", - розповів українець.

Він додав, що тіла не забирають часто через те, що евакуація коштує дуже дорого.

"Все впирається в гроші. Зняти їх дуже дорого, тому вони там і залишаються. У 2018 році зняти з гір один труп коштувало близько 5 тисяч доларів. До цього потрібно бути готовим, коли ти йдеш в гори. Там розраховувати ти можеш тільки на себе", - резюмував Семеренко.