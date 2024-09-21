Смех может спасти ваше зрение: ученые шокировали открытием

Новое исследование ученых из Китая показало, что специальные упражнения, вызывающие смех, могут быть столь же эффективны в лечении сухости глаз, как и капли.

Синдром сухого глаза - это хроническое заболевание, сопровождающееся уменьшением продукции слезной жидкости и нарушением стабильности слезной пленки на поверхности глаза. Такое нарушение может вызвать зуд, жжение, раздражение и светобоязнь.

Обычно для лечения используют специальные капли - искусственные слезы. Однако ученые нашли очень интересную и эффективную альтернативу.

В исследовании, которое длилось более полугода, приняли участие более 300 человек с симптомами сухости глаз.

Половина участников исполняла права для смеха как минимум четырежды в день в течение 8 недель. Упражнения включали повторение определенных фраз типа "ха-ха-ха", "сыр, сыр", "щека, щека", повторение "ха-ха" 30 раз в 5 минут с активным использованием мимики (менять выражение лица, поднимать щеки, прищуривать глаза). Другая половина использовала специальные глазные капли на основе гиалуроновой кислоты.

После 8 недель испытаний в обеих группах наблюдалось улучшение состояния. Индекс заболеваний глазной поверхности в группе, использовавшей смех, снизился на 10,5 балла. А в группе, которая использовала капли, улучшено составило 8,83 балла. И это подтвердило гипотезу ученых, что обычный смех не менее эффективен, чем искусственные слезы.

Кроме того, эффект от упражнений для смеха длился дольше. Через 4 недели после завершения лечения - в смеявшейся группе улучшения сохранялись. А в группе с каплями симптомы частично вернулись. Это открывает перспективы использования смеха в качестве длительной терапии для людей с синдромом сухого глаза.

Ученые также напомнили, что смех активирует вегетативную нервную систему, играющую определенную роль в выработке слез. Положительные эмоции, связанные со смехом, также могут косвенно способствовать здоровью глаз, уменьшая стресс и улучшая общее самочувствие.