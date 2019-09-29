ЗМІ порахували гроші хворої на рак Заворотнюк

Поки Анастасія Заворотнюк лікується від раку головного мозку, російські журналісти вважають гроші зірки серіалу "Моя прекрасна няня". Так, за даними НТВ, актриса на сьогоднішній день володіє нерухомістю на 7,5 млн доларів.

Анастасія Заворотнюк (фото: bzns.media)

В телевізійному ефірі журналісти пропагандистського ресурсу розповіли, що у Анастасії Заворотнюк у власності є триповерховий особняк площею 900 квадратних метрів в елітному закритому підмосковному селищі Автомагістраль, де актриса до недавнього часу проживала зі своїм чоловіком Петром Чернишовим, і квартира площею 190 "квадратів" у центрі російської столиці. Також Заворотнюк володіє двома квартирами в анексованій Ялті.

Крім усього іншого, говориться в сюжеті, Анастасія має дорогий автомобіль і численні банківські рахунки.

Анастасія Заворотнюк (фото: rostves.info)

Подруга Заворотнюк, відома співачка Наталя Гулькіна розповіла телевізійникам, що все це – "маленька така страховка для дітей" телезірки.