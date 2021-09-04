Сміявся і танцював: у заповіднику під Рівним хлопець збив лисицю та знущався над трупом

У заповіднику "Біле озеро" у Рівненській області хлопець збив лисицю та знущався над трупом. Така поведінка хлопця розлютила користувачів у соціальній мережі.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Varash_blog".
Так, хлопець, мало того, що заїхав на територію парку, де рух автомобілями заборонений, то він ще й збив лисицю і знущався з неї.
Зокрема, йому здалось, що його дії смішні й він почав танцювати з трупом нещасної тваринки. Наразі хлопця розшукують, щоб притягнути до кримінальної відповідальності.
Окрім того, чоловіка вже штрафували за водіння авто в заповіднику, але здається, що йому на це байдуже.
"Зараз він жорстоко поводиться з тваринами. Чого очікувати далі?", - йдеться під відео.
Відео можна переглянути за посиланням.
У коментарях користувачі пишуть, що хлопця повинні розшукати і покарати. Адже таке знущання над тваринами не має йому зійти з рук.
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