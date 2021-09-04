Сміявся і танцював: у заповіднику під Рівним хлопець збив лисицю та знущався над трупом

Так, хлопець, мало того, що заїхав на територію парку, де рух автомобілями заборонений, то він ще й збив лисицю і знущався з неї.

Зокрема, йому здалось, що його дії смішні й він почав танцювати з трупом нещасної тваринки. Наразі хлопця розшукують, щоб притягнути до кримінальної відповідальності.

Окрім того, чоловіка вже штрафували за водіння авто в заповіднику, але здається, що йому на це байдуже.

"Зараз він жорстоко поводиться з тваринами. Чого очікувати далі?", - йдеться під відео.

Відео можна переглянути за посиланням.

У коментарях користувачі пишуть, що хлопця повинні розшукати і покарати. Адже таке знущання над тваринами не має йому зійти з рук.

Дивлюся відео і читаю коментарі, потім задумуюся наскільки жорстокі в нас люди. Чи взагалі час такий настав?;

Ніякої любові до ближнього;

Добре, що закон підписали 15 липня, надіюсь на 8 років відправиться у в'язницю. Добре, що відео записав який молодець. Допоміг собі сам;

Як можна так ставитися до тварин;

Він повинен отримати покарання та свої дії.

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