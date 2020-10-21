Ну смішно ж: вчений різко висловився про розробку української вакцини від COVID-19

Вакцина від коронавірусу (ілюстративне фото: freepik.com)

Вчений зробив заяву про зразок можливої української вакцини від коронавірусу, яку представили Зеленському

Для розробки вакцини від коронавірусу в Україні немає необхідних умов, а представлений президенту Володимиру Зеленському зразок можливих вітчизняних ліків від COVID-19 є турецькою вакциною за участю української дочки міжнародної приватної фармкомпанії.

Про це заявив український біофізик, фахівець з молекулярної динаміки та дизайну ліків Семен Єсилевський в медичному блозі.

Так, українська компанія для експериментів з живим вірусом домовлялася з Туреччиною, де є лабораторії 4-го класу біозахисту.

"В Україні таких лабораторій немає і так скоро не буде навіть за бажанням. Працювати з вірусом в Україні ніде", - заявив він та висловив упевненість, що української вакцини від коронавірусу "не буде і не може бути в принципі".

Вчений вважає, що заяви Офісу президента України щодо створення вітчизняної вакцини від COVIS-19 є "пафосним піаром на досить дивних комерційних розробках (оціночне судження), незрозуміло, як взагалі пов'язаних з державою і які перебувають на стадії "плануємо запрягати коней", тоді як переможець вже перетинає фінішну лінію"

Біофізик нагадав, то в найближчі місяці на ринку будуть вже готові вакцини від іноземних фармацевтичних компаній, які пройшли повний цикл клінічних випробувань. У цьому контексті Єсилевський піддав сумніву необхідність роботи над розробкою українського препарату від коронавірусу, який знаходиться на ранній преклінічної стадії.

"Забіг вже фінішував, а наш "спортсмен" ще тільки шнурує кросівки. Ну смішно ж", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що в жовтні в МОЗ зробили гучну заяву про те, що в Україні створять свою вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо також, що нещодавно в МОЗ назвали попередню вартість вакцини від COVID-19.