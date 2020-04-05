Смертність від коронавіруса дуже висока: вчені зробили важливу заяву

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

Від коронавіруса в світі одужує кожен п'ятий

Коронавірус у світі привів до зараження понад 1,2 мільйона осіб станом на 5 квітня. При цьому зафіксовано 65 711 смертей, а також 252 478 випадків повного одужання. У зв'язку з появою даних про перебіг захворювання в Європі, вчені зробили висновок, що коронавірус більш небезпечний, ніж здається.

В заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я йдеться про те, що для близько 80% заражених хвороба закінчується одужанням. Така інформація з'явилася в уточненні нових симптомів коронавирусной інфекції.

"До найбільш поширених симптомів COVID‑19 відносяться підвищення температури тіла, втомлюваність і сухий кашель. У деяких пацієнтів можуть відзначатися різний біль, закладеність носа, нежить, фарингіт або діарея. Як правило, ці симптоми розвиваються поступово і мають слабко виражений характер. У деяких інфікованих осіб не виникає яких-небудь симптомів або поганого самопочуття. У більшості людей (близько 80%) хвороба закінчується одужанням, при цьому специфічних лікувальних заходів не вимагається. Приблизно в одному з шести випадків COVID-19 виникає тяжка симптоматика з розвитком дихальної недостатності. У літніх людей, а також осіб з наявними соматичними захворюваннями, наприклад, артеріальною гіпертензією, захворюваннями серця або діабетом, ймовірність тяжкого перебігу захворювання вище. При наявності підвищеної температури тіла, кашлю й утрудненого дихання слід звертатися за медичною допомогою", - йдеться в заяві.

Варто відзначити, що дані про смертність від коронавіруса поки не можуть бути точними з причини того, що немає регіонів, у яких повністю згасли спалахи коронавирусной інфекції.

Нагадаємо, що раніше вчені розкрили головну особливість коронавіруса SARS-CoV2.

Раніше вчений розповів, коли в Україні закінчиться епідемія COVID-19.