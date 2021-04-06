Смертність від коронавірусу в Україні може бути ще вище: названа причина

Україна б'є рекорди по смертності від коронавірусу, і ця цифра може зрости. Причина в тому, що медична система насилу справляється з потоком нових хворих, яким потрібна киснева підтримка.

Вмирають не тільки літні люди з групи ризику, коронавірус "косить" молодих. Так сталося з викладачем коледжу, 32-річною Оксаною. Вона спостерігалася у сімейного лікаря і знаходилася вдома, але в якийсь момент відчула, що задихається.

Коли дівчину привезли в стаціонар, ураження легень було вже більше 70-ти відсотків. Молодий організм не впорався, хоча за все її життя Оксана ніколи не була в лікарні.

Згідно зі статистикою, у другу хвилю COVID-19 восени 2020-го фіксувалися десятки випадків смертності серед молодих людей. У третю, весняну хвилю, загальна смертність зросла до 3% (порівняно з 1,5% торішніми), при цьому зросла кількість померлих пацієнтів у віці 30-40 років.

До того ж реальна смертність може бути значно вище, кажуть лікарі.

"Реальна смертність від коронавірусу в 2-3 рази вище від офіційної... Вона дуже залежить від заповнювання лікарень. Ми постійно чуємо зі ЗМІ, що критерії госпіталізації знижуються і знижуються, і все більше важких хворих залишаються без лікарні та догляду", - говорить експерт Ігор Бровченко.

У лікарнях не вистачає "кисневих точок", але хворих продовжують везти. Головне завдання стаціонарів - киснева підтримка, при цьому знайти місце з киснем з кожним днем все проблематичніше.

Медики сподіваються, що карантинні обмеження дозволять знизити число госпіталізацій. Але результат локдауну, введеного в критичних регіонах, буде видно лише через кілька тижнів.

Відео: Смертність від коронавірусу може вирости (ТСН)

Зазначимо, що на 6 квітня рівень смертності майже досяг рекордного показника за 2 квітня (тоді було 433 летальних випадків за добу з майже 20 тисяч нових хворих). А станом на 6 квітня померло ще 430 пацієнтів з коронавірусом (при прирості нових випадків - 13 276).