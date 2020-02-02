Смертельний вірус вже в Україні: Супрун висловилася про коронавірус

Уляна Супрун вважає, що поки українці бояться коронавіруса 2019-nCoV з Китаю, в нашій країні лютують реальні вірусні інфекції, на які лише за минулий тиждень захворіло понад 200 осіб, з них четверо померло від ускладнень. Мова йде про ГРВІ і грип. Про те, як захистити себе від хвороби ексміністр написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, за даними Центру громадського здоров'я України, за останній тиждень епідпоріг був перевищений на 1,4 %. Всього лабораторно підтверджено тринадцять смертей від ускладнень грипу за сезон 2019-2020.

Супрун радить не панікувати, а опановувати знання, як захистити себе від сезонних вірусних інфекцій, які часом чреваті ускладнення.

"Є базові рекомендації, які допоможуть зробити себе менш вразливим для будь-яких хвороб - застуди, грипу і навіть коронавіруса", - пише ексчиновник.

Як уберегтися від вірусних інфекцій

Потрібно ретельно мити руки з водою і милом, якщо вони недоступні, варто мати під рукою антисептик. При цьому мити без мила неефективно, потрібно обов'язково мити руки "з втиранням" протягом 20 секунд.

Не можна торкатися носа, рота і очей брудними руками. Люди часто не усвідомлюючи цього стосуються руками обличчя, передаючи різні інфекції з поручнів, перил, предметів побуту і т. д.

Краплі з вірусами можуть залишатися активними ще кілька годин на поверхнях, залежно від умов (температура, вологість, тип поверхні). Приміром, на твердій поверхні (металу і пластику) віруси живуть довше, ніж на м'якій, холодне повітря зменшує виживання вірусів.

Слід уникати тісних контактів з людьми, у яких є симптоми гострих респіраторних вірусних інфекцій, оскільки найчастіше інфікування відбувається при прямому контакті повітряно-крапельним шляхом.

Українців госпіталізують з підозрою на коронавірус: подробиці

"Люди з грипом найбільш "заразні" у перші 3-4 дні після початку хвороби. Також дорослі, які не мають проблем зі здоров'ям можуть передавати вірус навіть за день до появи симптомів і до 5-7 днів після початку хвороби. Діти

і люди з ослабленим імунітетом можуть бути "заразні" більш ніж 7 днів", - пише Супрун.

Потрібно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання, оскільки частинки бруду і пилу довше зависають у повітрі сприяючи тому, що інфекція живе довше. Крім того, слизова носа не зволожується належним чином при сухому повітрі.

Вакцинація - відмінний спосіб захисту. Щеплення від грипу можна робити протягом усього епідсезону, а не тільки на початку. Особливо це важливо для людей з хронічними хворобами, дітей та вагітних.

Збалансоване харчування, достатня кількість рідини і фізична активність дозволить збільшити ресурс вашого організму для боротьби з хворобами.

Що робити, якщо захворіли

Уляна Супрун не радить займатися самолікуванням, а обов'язково проконсультуватися з сімейним лікарем.

Не можна переносити хворобу "на ногах" - краще залишитися вдома.

Збалансоване харчування і достатня кількість рідини допоможуть впоратися з хворобою.

Кімнату потрібно регулярно провітрювати й зволожувати, не створюючи "бункер".

"Звичайну застуду можна "вилікувати" постільним режимом і рясним питвом протягом декількох днів. Грип - серйозне захворювання, яке зазвичай вимагає консультації з лікарем", - резюмувала медик.