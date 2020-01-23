Смертельний вірус поштою: чи можна заразитися через AliExpress

Коронавірус з Китаю (2019-nCoV) вже зафіксовано у семи країнах, є підозра про випадки зараження в Білорусі та Росії. Багато українців задаються питанням, чи варто користуватися послугами популярного онлайн-маркету AliExpress. Чи не прийде разом з покупкою з Китаю новий штам коронавіруса, що викликає небезпечну пневмонію - у матеріалі Styler.

Так експерт з вірусології Михайло Клацання каже, що китайський вірус мутує і стає більш стійким до змін навколишнього середовища. Експерт вважає, що маленькі краплі вірусу, що виділяються людиною при кашлі та чханні, можуть передаватися через предмети побуту.

"Маленькі крапельки з вірусом, які утворюються при кашлі та чханні, осідають на предметах вжитку, і людина, торкаючись їх, цілком може заразитися", - говорить вірусолог.

У свою чергу, в AliExpress подібні побоювання спростовують. Представники компанії говорять, що, по-перше, випадків передачі через посилки або товари зафіксовано не було, по-друге, збудник хвороби дуже чутливий до змін навколишнього середовища і не може довго існувати без носія.

Представник ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт також спростував ймовірність зараження через міжнародну торгівлю.

"Зараз ВООЗ не рекомендує ніяких заборон для переміщення громадян і товарів через кордони і для міжнародної торгівлі. У випадку, якщо у вас були контакти з хворими людьми, рекомендується зв'язатися з лікарем, не вживати не термічно оброблені продукти", - зазначив Ярно Хабіхт.

Варто нагадати, що головними симптомами нового вірусу є: лихоманка, кашель, утруднене дихання.

Медики радять ретельно мити руки з милом, уникати контакту з хворими людьми, не відвідувати країни, де зафіксовані випадки хвороби, особливо це стосується Китаю.

На даний момент відомо про понад 600 випадків зараження, але в реальності їх може бути набагато більше, оскільки люди з сильним імунітетом можуть переносити хворобу в легкій формі, не звертаючись до медиків. Від коронавіруса померло вже 17 людей.