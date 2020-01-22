Смертельний вірус з Китаю підбирається до України: головні симптоми

Коронавірус з Китаю (nCoV) дуже швидко поширюються по світу. Після того, як випадок захворювання смертельною інфекцією, від якої поки немає ліків, зафіксували у США, епідеміологи припускають, що скоро він добереться до Європи. Як розпізнати симптоми смертельної хвороби - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що коронавірус вже забрав життя майже десяти чоловік, сотні (за деякими даними тисячі - захворіли). А до групи ризику, насамперед, входять діти і літні люди. За останніми даними, в Хабаровськ (Росія), прибула пасажирка з Китаю, у якої запідозрили nCoV.

Фахівці стверджують, що вірус може змінюватись за ступенем тяжкості - від легких до помірних захворювань верхніх респіраторних відділів. А в ряді випадків коронавірус може доходити на нижніх дихальних шляхів, викликаючи бронхіт і пневмонію.

На які симптоми слід звернути увагу:

За ознаками коронавірус схожий на ГРВІ чи грип і включає в себе нежить, головний біль, кашель, хворе горло, лихоманку, загальне відчуття слабкості.

Важливими симптомами є поєднання підвищеної температури, кашлю і утрудненного дихання. nCoV також може бути схожий на кишковий грип, що супроводжується діареєю, нудотою, блювотою.

Профілактика коронавіруса така ж, що і при грипі.

регулярно мити руки з милом або витирати їх спиртовмісними серветками;

уникати тісного контакту з людьми з симптомами застуди або грипу;

добре проварювати м'ясо і яйця перед вживанням в їжу;

уникати незахищених контактів з дикими тваринами і домашньою худобою.

Що відомо про новий небезпечний штам коронавіруса

До речі, групи коронавірусів називають так, тому що на поверхні вірусної частки видно "корону" з виступаючих білків. Заражати він може кішок, собак, кажанів і птахів. Джерелом зараження нового штаму вірусу, ймовірно, стали летючі миші, потім він передався до циветам (ссавці), які потрапили на китайський ринок.

Шість відомих коронавірусів здатні заразити людину. При цьому два з них дуже небезпечні. Перший став причиною атипової пневмонії в 2003 році - його назвали ВГРС (коронавірус Важкого гострого респіраторного синдрому), другий - БВРС (Близькосхідний вірусний респіраторний синдром). Обидва вірусу можуть викликати серйозні захворювання дихальних шляхів і призвести до летального результату.

Новий штам по небезпечності, імовірно, схожий на ВГРС. У Китаї вже заявили, що вірус може передаватися від людини до людини. А в Британії вважають, що цифри по захворюваності сильно занижені.