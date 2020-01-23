Смертельний вірус з Китаю все ближче до України: як захиститися від пневмонії

Коронавірус з Китаю (2019-nCoV) швидко поширюється по всьому світу, наближаючись до кордонів України. У КНР закривають міста, випадки зараження підтверджено ще в семи країнах, є підозри, що вірус можуть виявити в Росії та Білорусі. Відомо вже про більше 600 хворих і 17 загиблих. Чи варто українцям боятися нового штаму коронавіруса, і як вберегти своє здоров'я - в матеріалі Styler.

Так, за словами екс-міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, коронавірус не вперше вбиває людей. Так, у 2002-2003 лютував SARS-CoV (Важкий гострий респіраторний синдром або ТОРС), тоді захворіло 8 тисяч осіб, 774 - загинуло.

У 2012 році штамом MERS-CoV (Близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром) заразилося 2500 людей з 25 країн, близько 35% загинуло.

Новий штам коронавіруса 2019-nCOV прийшов з китайського міста Ухань в грудні 2019 року. При цьому більшість заражених - відвідувачі ринку в Ухані, де продаються, як живі, так і неживі тварини.

Від чого залежить тяжкість захворювання

Супрун пише, що випадків зараження насправді більше, оскільки у багатьох людей вірус проявляє себе легкими респіраторними симптомами.

"Лікарі повідомляють, що одужання в основному залежить від імунітету людини. Поки відомо, що люди, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров'ям, зокрема, слабкий імунітет", - стверджує медик.

При цьому серед померлих в основному літні люди з важкими захворюваннями - цироз печінки, гіпертонія, цукровий діабет або хвороба Паркінсона.

Чому небезпечний новий коронавірус

Вірус викликає важку пневмонію. Його головними симптомами є кашель, лихоманка і утруднення дихання. Експерти вважають, що інкубаційний період триває близько двох тижнів.

При цьому новий коронавірус почав передаватися не тільки від заражених тварин до людини, але і від людини до людини.

Як захистити себе

Вакцини від нового штаму коронавіруса поки не існує - вона поки що на ранній стадії розробки. Центри з контролю і профілактики захворювань розробили свої рекомендації:

часто і ретельно мити руки милом і водою (не менше 20 секунд),

не торкатися брудними руками очей, носа або рота,

уникати тісного контакту з хворими людьми.

Якщо у вас є симптоми ГРВІ, Супрун радить:

залишатися вдома,

уникати тісного контакту з людьми,

прикривати ріс і нас серветкою під час кашлю та чхання, а після ретельно мити руки,

провітрювати приміщення і дезінфікувати поверхні,

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Тим же українцям, які перебувають десь поблизу зони поширення вірусу, варто дотримуватися правила:

стежити за гігієною рук,

не відвідувати ринки з тваринами і птахами,

уникати відвідування хворих,

звернутися до лікаря у разі появи симптомів (кашлю, лихоманки або труднощів з диханням),

телефонувати заздалегідь, перш ніж їхати в лікарню

Як захистити себе від коронавіруса (фото: Моз)

Інфекціоніст, доктор наук Ольга Голубовська пише, що варто звернути увагу на лихоманку і симптоми ураження нижніх дихальних шляхів тим людям, які два тижні тому мали контакт з хворою людиною (14 днів - інкубаційний період 2019-nCoV).

Крім того, у деяких пацієнтів може бути лихоманка, наприклад, у дуже молодих або літніх людей, людей з ослабленим імунітетом або приймають жарознижуючі препарати.

Головними симптомами та ознаками хвороби є: лихоманка з симптомами ураження нижніх дихальних шляхів, якщо людина за 14 днів до цього подорожував в Китай, чи мав тісний контакт з людиною, яка хвора і обстежується на факт інфікування вірусом nCoV.

Як відбувається зараження 2019-nCoV від людини до людини

За словами експерта, можна заразиться при "тісному контакті": перебування в межах приблизно 2 метрів, або в межах однієї кімнати, або в зоні догляду за інфікованим хворим протягом тривалого періоду часу, не надягаючи рекомендованих засобів індивідуального захисту (наприклад, халати, рукавички, респіратор, захист очей) Також тісний контакт може включати відвідування зони очікування або кімнати медичного обслуговування, де перебував хворий.

Прямий контакт з виділеннями від хворого, інфікованого новим коронавірусів (наприклад, при кашлі), перебуваючи без засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, у Китаї встановили джерело нового коронавіруса. З великою ймовірністю, 2019-nCoV може бути гібридом вірусів кажанів і змій.