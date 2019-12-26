Страшний тайфун на Філіппінах забрав життя: з'явилися моторошні відео

Тайфун на Філіппінах (фото: twitter.com)

Тайфун "Фанфон" на Філіппінських островах за кілька годин зруйнував сотні будинків

Тайфун на Філіппінах забрав життя 16 людей, чотири тисячі людей були евакуйовані. Руйнівне природне явище під назвою "Фанфон" пронеслося над островами 25 грудня. У мережі з'явилися моторошні відео.

Головний удар на себе прийняла група островів Вісайя, крім того постраждали популярні туристичні острови Боракай і Корон.

Наголошується, що швидкість вітру досягала 197 кілометрів на годину, він зносив усе на своєму шляху. З будинків зривало дахи, виривало електроопори. Повністю знищено близько ста будинків.

Тайфун "Фанфон" на Філіппінах (відео: YouTube/AFP)

Один із стовпів впав поряд з поліцейським, він загинув від ураження електричним струмом.

Повідомляється, що евакуацію утрудняло те, що в цей день на Філіппінах прийнято відзначати свято Noche Buena. Люди за традицією збираються за столом всією родиною.

Мешканці країни намагаються оговтатися від стихійного лиха, яке за лічені години наробило багато біди.

Наслідки тайфуну "Фанфон" на Філіппінах (відео: YouTube/FRANCE 24)

Варто відзначити, що останнім часом почастішала кількість і збільшилася руйнівна сила подібних природних явищ. Дослідники вважають, що причиною цього є кліматичні зміни на планеті.