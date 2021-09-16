Смертельне багаття в Карпатах: стали відомі нові деталі про вибух

У Карпатах у туристичної групи стався вибух під час розпалювання багаття . У цей момент поруч знаходилося 12 осіб, серед них двоє дітей, 3 і 5 років. Дві людини в результаті вибуху загинули, ще четверо госпіталізовані.

Що могло стати причиною вибуху і як почуваються постраждалі туристи – читайте в матеріалі нижче.

Вибух стався пізно ввечері

Група туристів відпочивала в Карпатах (на межі Закарпатської та Івано-Франківської області), високо в горах – на горі Кукол в долині Григорів. Увечері в середу, 15 вересня, туристи вирішили розпалити багаття, щоб зігрітися. Але пролунав вибух. Двоє чоловіків, 29 і 36 років загинули на місці.

Туристи одразу зателефонували рятувальникам та медикам. Дістатися до них змогли тільки через дві години - лікарі доїхали до табору на квадроциклах.

Рятувальники працювали всю ніч, щоб зняти з гори всіх потерпілих – їх несли на руках до машин швидкої допомоги. У всіх - стан середньої тяжкості, вони в шоковому стані, на тілі – опіки та колото-різані рани. Туристи сказали, що від вибуху була дуже сильна хвиля – їх просто розкидало в різні боки, деякі знепритомніли.

Туристи стверджують, що багаття було на місці кострища

На щастя, діти від вибуху не постраждали. На момент події вони мирно спали в наметах.

Як розповіли туристи, вони спокійно сиділи біля багаття ввечері, підкидали туди хмиз і раптово стався вибух. Місцеві жителі розповіли рятувальникам, що раніше на цій полонині знаходили гранати та осколки бойових снарядів часів минулих воєн. Що саме могло вибухнути у багатті - встановлюватимуть експерти.

"Розпалили багаття на горі на місці, де раніше палили його і до нас. Зварили поїсти та сіли грітися біля вогню. Дітей поклали спати. Десь через півтори години вирішив дров назбирати та пішов за ними. У цей момент стався вибух на місці багаття", - розповів один з туристів Орест Малиш.

Багаття до вибуху встиг прогоріти не менше п'яти годин, а вибух стався, коли туди додали нові дрова і хмиз.

Міг вибухнути снаряд

Як розповіли в ДСНС Закарпатської області, міг вибухнути снаряд Першої світової війни. У тому місці, де відпочивали туристи, раніше проходила Лінія Арпада під час Другої світової війни й були бойові дії Брусилівського прориву в період Першої світової війни. На місці вибуху була виявлена вибоїна та уламки металу з корозією, які дуже схожі на залишки снаряда часів Першої світової війни.

Одна постраждала у важкому стані

Як розповів Орест Малиш, через вибух постраждало 4 людини – всі жінки. У одного з хлопців дрібні порізи. Решта в цей момент збирали дрова, а діти спали в наметі. Всіх постраждалих доставили в обласну лікарню Івано-Франківська.

Одна постраждала у важкому стані та знаходиться в операційній, лікарі роблять все можливе, щоб врятувати її життя. Решта - в стані середньої тяжкості. Вони знаходяться в шоковому стані, і лікарі намагаються привести їх до тями.

У всіх - численні травми тіла - опіки та колото-різані рани.