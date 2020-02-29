Смертельний день народження російського болгера: моторошне відео НП в басейні

На вечірці на честь дня народження російської блогерки Катерини Діденко загинули три людини через сухий лід. Гості на заході попереджали про небезпеку цієї речовини. Через деякий час після інциденту в мережі з'явилося відео, на якому видно, як сухий лід висипається в басейн і що відбувається після цього.

Святкування дня народження блогера Діденко проходило в банному комплексі. В ніч на 29 лютого їй хотіли зробити сюрприз і висипали в басейн 25 кг сухого льоду. В результаті гості отруїлися вуглекислим газом. Раніше стало відомо, що чоловік аптечного блогера Катерини Діденко Валентин, загиблий на заході, вмів створювати сухий лід самостійно.

Коли в басейн кинули речовину, хтось закричав про те, що людина, занурена у воду, померла.

"Він помер! Все, немає більше!" — кричали на дні народження Катерини Діденко, коли в басейн кинули сухий лід.

В басейні через сухий лід померли троє на вечірці Катерини Діденко

У лікарні помер чоловік блогера Катерини Діденко, який приніс на вечірку біля басейну сухий лід і кинув його у воду. Таким чином кількість загиблих зросла до 3 осіб. Про це повідомила сама блогер в соцмережах.

"Валі більше немає з нами. А ще Наташі і Юри... Я підписала записку про нерозголошення інформації, більше нічого не можу розповісти", - розповіла вона.

За фактом події порушено кримінальну справу. Лікар вищої категорії Надія Чернишова пояснила, що як тільки сухий лід потрапив у воду, почалася реакція, у результаті якої утворилася велика кількість вуглекислого газу.

За даними джерел ТАСС, у лікарні досі залишаються четверо постраждалих. Зараз триває розслідування цієї справи, в рамках якого було допитано всіх працівників банного комплексу, де сталася трагедія.

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