На "смертельному" шосе під Києвом сталася страшна ДТП (відео)

На Гостомельському шосе під Києвом сталася масштабна ДТП. Цю трасу ще називають "проклятою". Під Гостомелем дорогу не поділили відразу чотири автомобілі: Fiat, Lada, Scania, Reno. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

За словами свідків аварії, попереду був невеликий затор і водії змушені були зупинятися. Водії Renault і Lada зупинилися вчасно, а ось водій Fiat відволікся і в'їхав у Lada. Від зіткнення автомобіль Lada ще і викинуло на зустрічну смугу, де в цей час їхала вантажівка Scania.

Водія автомобіля Lada госпіталізували в лікарню з численними переломами. Чоловік ледве встиг переслати момент аварії правоохоронцям. На місці працювала слідчо-оперативна група для з'ясування обставин ДТП.

У мережі опубліковано відео аварії.

Під Києвом сталося масштабне ДТП

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