Смертельна ДТП біля дачі президента: українців просять про допомогу

У мережі просять українців, які стали свідками жахливої ДТП на Старообухівській трасі, по можливості надати відео моменту аварії.

Нагадаємо, що ще 6 серпня на 26-му кілометрі Столичного шосе біля повороту на санаторій "Жовтень" зіткнулися два автомобілі BMW: позашляховик і седан.

По інформації ресурсу "Київ Оперативний", водій седану не надав перевагу позашляховику, який рухався йому назустріч, та намагався здійснити поворот ліворуч.

Три особи, які знаходилися у седані, загинули одразу, ще одного з цього ж авто - госпіталізували у важкому стані.

Загинули дві дівчини 1998-го та 2001-го років народження, а також чоловік 1990-го року народження.

Водій позашляховика знаходився в авто один. Він також був госпіталізований до лікарні.

Відео: Смертельна ДТП сталася на Старообухівській трасі

Ще досі постраждалі у дорожньо-транспортній пригоді та їхні родичі шукають тих, хто міг бачити момент зіткнення.

"Шукаємо свідків / відео / записи з реєстраторів смертельної ДТП, яка сталася 06.08.20 на 26-му кілометрі Столичного шосе – Старообухівська траса близько 16:30. (Не доїжджаючи до дачі президента з боку Козина, санаторій "Жовтень"). За відео події дамо грошову винагороду. Телефон: 063 476 7663 (Анастасія)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Смертельна ДТП на Старообухівській трасі під Києвом сталася 6 серпня (фото: facebook.com/KyivOperativ)

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