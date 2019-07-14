Смертельна ДТП під Полтавою сталася з вини головного "Слуги народу" області: подробиці

Смертельна ДТП під Полтавою за участю автомобілів Toyota Corolla та ВАЗ-2109 13 липня, в результаті якої загинула жінка і були травмовані ще чотири людини, сталася з вини бізнесмена Олексія Сердюкова, керівника місцевої обласної партії "Слуга народу". Саме він перебував за кермом іномарки, яка мчала по зустрічній смузі та лоб у лоб врізалася в іншу машину. Засновник групи проектів "Зміст" пояснив, що під час обгону в його авто провалилася передача, що і превело до трагічних наслідків.

Про це Сердюков, який курирував передвиборну кампанію кандидата в народні депутати від "Слуги народ" Дмитра Нальотового, написав у своєму Facebook 14 липня.

Крім нього в автомобілі також була журналістка Олена Пашетних (Кузіна) - вона також постраждала в ДТП на автодорозі "Полтава-Диканька" між селами Бричківка і Сорочин Яр. Toyota Corolla після зіткнення загорілася.

У ДТП під Полтавою загинула жінка, ще четверо постраждали (Фото: pl.dsns.gov.ua)

В автомобілі ВАЗ перебувала подружня пара та їх 12-річна донька. Всіх госпіталізували, однак жінка померла в реанімації внаслідок важких травм у 1-й міській клінічній лікарні у Полтаві.

"Вчора сталося страшне За кермом автомобіля був я, Олена сиділа ззаду. Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг закінчити обгін. Праворуч був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. Це все не знімає з мене відповідальності...

Олексій Сердюков (Фото: facebook.com/OleksiiSerdiukov)

...У мене перелом тазу, Лена у важкому стані. Немає слів, які можна сказати щоб стало легше родичам загиблої дівчини. Єдине що ми можемо зробити - пообіцяти взяти на себе всі витрати пов'язані з лікуванням та іншими витратами, пов'язаними із ситуацією та лікуванням інших потерпілих.

Не думайте, що таке відбувається десь в іншому світі, ще вчора я теж так думав", - написав Сердюков в мережі.

ДТП під Полтавою сталася з вини Олексія Сердюкова з "Слуги народу" (Фото: pl.npu.gov.ua)

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху). Також поліція з'ясовувала, хто перебував за кермом іномарки. Зараз Сердюков в мережі зізнався, що це був він.

У коментарях до цього зізнання користувачі мережі зауважують, що виправдань такій поведінці на дорозі немає. Також звучать співчуття родині загиблої.

Ви робили свідомо небезпечний маневр, ще й позаду машини, яка так само йде на обгін машини... Ви не думали про наслідки. А тепер ви намагаєтеся виправдатися і дати грошей постраждалим.... І жодного слова про те, що готові понести справедливе покарання в суді. Ви позбавили дівчинку мами. І невідомо чим для самої малечі закінчиться ваша гонка.

Якась дуже мутна історія з проваленою передачею, відео аварії просто жахливе, цікаво, якщо б пані Саєнко почала розповідати про провалену педалі - багато хто б її підтримали? Дуже сумно, дуже страшно, що хтось через чийсь поспіх - втратив маму і дружину! Щиро співчуваю родині загиблої!

Всі тут такі святі, ніколи не перевищувати і не робили дурні вчинки за кермом! Він не правий і йому з цим жити Чи думаєте він ідіот і сам не розуміє всю серйозність ситуації?

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Відео: YouTube / pvp.poltava

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Івано-Франківській області сталася смертельна аварія, в якій загинуло двоє маленьких дітей, два братика, 3 і 5 років. Мама хлопчиків на даний момент знаходиться в реанімації. Родичка постраждалої родини розповіла, що за кермом автомобіля, через який сталася ДТП, був місцевий депутат.

Додамо, що сьогодні, 14 липня, поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів, в результаті чого постраждали 6 дітей.