Смертельне ДТП під Одесою: нові подробиці і шокуючі відео

Напередодні під Одесою сталася аварія за участю вантажівки і переповненої маршрутки. Внаслідок ДТП загинули дев'ять осіб. На YouTube оприлюднили нові подробиці та відео з місця події.

Як відомо, удар був такої сили, що ліву частину мікроавтобуса повністю зім'яло, а транспортний засіб перекинувся на бік. Рятувальникам довелося застосовувати гідравлічні інструменти для вилучення людей. У живих залишилися водій маршрутки і водій фури.

Смертельне ДТП під Одесою - відео

До того ж, на відео з місця події демонструють, що водій вантажівки міг також після аварії самостійно залишити транспортний засіб та обійшовся без переломів.

Смертельне ДТП під Одесою - відео

До усунення наслідків ДТП рух на трасі Овідіополь-Одеса, між селами Нова Долина і Прилиманське тимчасово перекрито. Поліція направляє автомобілі в об'їзд і просить водіїв заздалегідь планувати альтернативні маршрути.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на вулиці Академіка Корольова автомобіль в'їхав у натовп, який зібралався на протест проти будівництва на території дитячого садка. В результаті інциденту постраждали дві людини.