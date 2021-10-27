Смертельна ДТП з 16-річним хлопцем у Харкові: з'ясувалося, хто його батьки

Хто батьки винуватця ДТП

Як виявилося, у 16-річного хлопця батько торгує м'ясом на ринку, мама живе окремо, через те, що батьки в розлученні.

"Батько звичайний продавець м'яса на Центральному ринку. Частенько йде в запій на місяць-два. А ось мама жила (або живе) в Австралії та повністю фінансує сина", - пишуть в пабліку.

Хто загинув в аварії

Всупереч попередній інформації, що в ДТП загинуло дві людини, з'ясувалося, що це одна людина - водій Chevrolet Aveo.

На місце аварії приїхали родичі загиблого водія Chevrolet. Його син Артем каже, що тато був досвідченим і уважним водієм. Рідні сподіваються, що винуватця аварії покарають.

"Хотілося б, щоб не було відмазок. Що погано стало, що вмирав за кермом, ще щось. Він просто їхав швидко і йому було плювати на всіх. Я дуже сподіваюся, що він за це відповість", - розповів син загиблого водія Артем.

Винуватець ДТП затриманий

Наразі 16-річного харків'янина затримано. Якщо його провину доведуть - йому загрожує до 8 років за ґратами. Про це поінформувала поліція.

Як пишуть місцеві ЗМІ, ім'я хлопця - Микола Харківський.