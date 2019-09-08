Смертельна ДТП з іноземцями під Запоріжжям: з'явилося відео

У дорожньо-транспортній пригоді в Запорізькій області загинуло чотири людини, постраждало ще четверо. Серед них троє громадян Туреччини. Аварія сталася в ніч на 8 вересня в Мелітопольському районі на трасі Харків - Сімферополь.

В мережі опублікували відео, зроблене в перші хвилини після смертельної аварії. Воно з'явилося на Facebook-сторінці пабліка "Типовий Мелітополь".

Американська співачка загинула в ДТП: незадовго до загибелі вона зняла дивне відео

Водій Fiat Doblo вилетів на зустрічну смугу і зіткнувся з ВАЗ 2104. В результаті зіткнення водій іномарки, 35-річний військовослужбовець помер у лікарні.

ДТП з іноземцями під Запоріжжям (фото: zp.npu.gov.ua)

А в "четвірці" перебувало сім осіб, серед них двоє дітей - восьми та дев'яти років, а також троє громадян Туреччини.

На місці аварії загинув 36-річний водій ВАЗ, 66-річна пасажирка (обидва жителі Мелітопольського району), а також 56-річна громадянка Туреччини.

Крім того, були госпіталізовані двоє громадянок Туреччини - 37 та 47-ми років, а також діти 2010 та 2011 року народження.

ДТП з іноземцями під Запоріжжям (відео: facebook.com/tipmel)

Раніше ми писали, що в ДТП у Тернопільській області, загинув володар гран-прі фестивалю "Червона Рута", легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін.

Також повідомлялося, що в автокатастрофі загинув знаменитий композитор разом з дружиною і маленькою дитиною.