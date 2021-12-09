Смертельна ДТП у Харкові: показали, в яких умовах "сидить" 16-річний Микола Харківський

За словами заступника начальника установи Дмитра Холода, останні 20 років будівля перебуває в найкращому своєму стані.

Зазначається, що камери маломірні, тобто вміщують до восьми людей.

Показали, в яких умовах сидить Микола Харківський (telegraf)

Також Харківське СІЗО містить і платні, так звані VIP-камери, з додатковим комфортом та розраховані максимум на двох осіб. Тут у підлітка є плазмовий телевізор, чиста вода, маленька кухня з мікрохвильовою піччю.

Показали, в яких умовах сидить Микола Харківський (telegraf)

Куди гірші умови у дворику для прогулянок, що нагадує коробку з цементу та ґрат над головою.

Показали, в яких умовах сидить Микола Харківський (telegraf)

Окрім того, підлітки мають можливість фізичного розвитку у спеціально обладнаному спортзалі.

У Харківському СІЗО великий вибір у бібліотеці та комфортний ремонт у читальному залі. Діти нарівні зі своїми вільними однолітками можуть знайомитися з класиками та сучасною літературою.

Показали, в яких умовах сидить Микола Харківський (telegraf)

В меню регулярно наявне м'ясо, і це не завжди свинина і курка, а нерідко і яловича вирізка. Також кухарі готують для ув'язнених супи, картопляні пюре, гречану кашу та влаштовують справжні рибні дні.

Показали, в яких умовах сидить Микола Харківський (telegraf)

До того ж підлітки відвідують перукарню, в камерах облаштований душ, на території працює перукар. Прати особисті речі ув'язнені можуть у пральних машинах.

Показали, в яких умовах сидить Микола Харківський (telegraf)