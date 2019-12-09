Смертельне ДТП у Харкові: Дронов перерахував перші гроші

ДТП у Харкові, яка забрала життя шістьох людей і принесло каліцтва ще п'ятьом, відбулася в жовтні 2017 року. Один з винних Геннадій Дронов 28 жовтня 2019 року відправив перші гроші в розмірі 500 гривень на рахунок державної виконавчої служби. Про це повідомляє "Комментарии.Харьков".

Дана сума пішла на те, щоб оплатити витрати виконавчої служби. При цьому потерпілим у цій жахливій аварії Дронов не перерахував нічого. Хоча суд зобов'язав Дронова та Зайцеву виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих.

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Варто зазначити, що 10 жовтня 2019 року державний виконавець вніс постанову про арешт коштів, рухомого і нерухомого майна Дронова та грошей, які він заробив, перебуваючи у Крюківській колонії.

Фото документа

Що ж стосується зароблених в колонії грошей від винуватиці ДТП Олени Зайцевої, то її адвокат нічого не розповіла про це.

Нагадаємо, що аварія сталася 8 жовтня 2017 року. У центрі Харкова зіткнулися автомобіль Олени Зайцевої (Lexus) і Геннадія Дронова (Volkswagen Touareg). Через сильний удар машина Зайцевої вилетіла на тротуар і на смерть збила групу пішоходів, з яких 6 померло, а 5 – отримали каліцтва.

Раніше повідомлялося про те, що адвокат Дронова подав касаційну скаргу на вирок 10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати авто протягом 3 років та виплату компенсації сім'ям потерпілих.