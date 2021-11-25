Смертельна ДТП у Харкові: допитали матір 16-річного Миколу Харківського

Мати 16-річного Миколи Харківського, який на великій швидкості за кермом Infiniti скоїв ДТП, в результаті якого загинув чоловік, дала свідчення слідчому.
Про це повідомляє "Суспільне".
Нещодавно Марина Дегтяр приїхала з-за кордону, і слідчий зміг її допитати. Правда не ясно, що саме жінка розповіла про цю справу.
Начальник облуправління поліції Станіслав Перлин заявив, що в даний момент триває досудове слідство. Після цього справу направлять до суду.
За словами прокурора Харківської області Олександра Фільчакова, справу передадуть до суду протягом двох місяців.
Аварія сталася ввечері 26 жовтня. Infiniti, за кермом якого був 16-річний Микола Харківський, врізався в Chevrolet.
Після сильного удару Infiniti влетів у рекламний щит і збив світлофор. 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.
За попередніми даними, Infiniti проїхав на червоний сигнал світлофора зі швидкістю понад 100 км/год.
Нагадаємо, нещодавно мати Миколи Харківського вперше дала інтерв'ю з Німеччини. Жінка заявила, що ніколи не давало неповнолітньому синові право керувати авто.
Вона підкреслила, що забрала другий комплект ключів і документи на машину за кордон після того, як її сина зупинили за кермом батьківського авто.
Раньше суд оштрафував Миколу Харківського за їзду без водійського удоствреения і перевищення швидкості.