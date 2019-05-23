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Смертельна ДТП у Харкові: у справі з'явилася нова важлива інформація

STYLERЖиття    23.05.2019 - 19:39
Смертельна ДТП у Харкові: у справі з'явилася нова важлива інформація
ДТП у Харкові (Зайцева і Дронов в залі суду, фото: УНІАН)

ДТП у Харкові продовжує залишатися на слуху

У справі про ДТП у Харкові, у якому з вини Альони Зайцевої та Геннадія Дронова загинуло шість чоловік, було призначено дату судового засідання - воно відбудеться 14 серпня 2019 року. Про це повідомляється на сайті Харківського апеляційного суду.

Нагадаємо, адвокати винуватців трагедії подали апеляцію, щоб оскаржити тюремний вирок обом фігурантам.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов були засуджені 26 лютого Київським районним судом до 10 років позбавлення волі за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Крім того, вони повинні будуть виплатити сім'ям шести загиблих і п'ятьом постраждалим в аварії, яка сталася 18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечникова в Харкові.

Смертельна ДТП у Харкові: у справі з'явилася нова важлива інформація

ДТП у Харкові (Зайцева і Дронов в залі суду, фото: УНІАН)

До речі, під Києвом виявили поворот, який жителі місцевих селищ називають "проклятим місцем".

Раніше повідомлялося, що у ДТП у Києві постраждала чотирирічна дівчинка та її 27-річний батько, ветеран АТО. Водія Renault відкинуло на пішохідний перехід, який у цей час перетинали батько з дочкою.

Також ми писали про те, що в страшій ДТП під Дніпром загинув поліцейський разом з товаришем.

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