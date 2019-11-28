Смертельна ДТП у Харкові: у справі несподіваний поворот

У справі смертельної ДТП у Харкові з Альоною Зайцевою та Геннадієм Дроновим стався новий поворот. Так, нещодавно обидва фігуранти гучної справи подали апеляцію до Верховного суду з проханням переглянути вирок.

Скаргу Геннадія Дронова, як раніше і Зайцевої, суд не прийняв до розгляду. Про це в Facebook повідомила журналістка з Харкова Тетяна Доцяк.

За словами журналістки, адвокат Дронова у скарзі вказав, що судовий розгляд був неповним, докази інтерпретували неправильно, а висновки, зроблені судом не відповідають фактам.

Тим не менш, таке рішення суду не остаточне. У Верховному суді наголосили, що скарги представника Дронова - це загальні фрази, потрібна конкретика. І дали 15 днів на доопрацювання і виправлення недоліків.

ДТП з Зайцевою та Дроновим в Харкові (скрін: facebook.com/tetyana.dotsyak)

Нагадаємо, страшна ДТП на вулиці Сумській в Харкові 18 жовтня 2017 року забрала життя шести людей, ще шестеро постраждали, серед них вагітна жінка.

26 лютого 2019 року суд виніс максимально суворе рішення по цій статті - фігуранти отримали по 10 років позбавлення волі.