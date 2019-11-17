Смертельна ДТП в Харкові: у справі Дронова стався новий поворот

Адвокат Геннадія Дронова, засудженого за резонансну ДТП у Харкові на Сумської із шістьма загиблими, подав касаційну скаргу на вирок - 10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати авто протягом 3 років і виплату компенсації сім'ям постраждалих - до Верховного суду України. Втім, тепер його інтереси захищатиме не Сергій Перепелиця, а інший адвокат. Про це передає UA: Харків.

Що стало причиною "оновлення" захисту Дронова - невідомо, як і ім'я нового адвоката.

Дронов відбуває покарання в ГУ "Крюківська виправна колонія № 29" у Полтавській області. Це колонія мінімального рівня безпеки.

Захист Геннадія Дронова подав скаргу на вирок (Фото: скріншот)

Перепелиця ще у вересні розповідав, що готує касаційну скаргу у Верховний суд. За словами юриста, повна вина підзахисного не доведена.

Зазначимо, що про дострокове звільнення для Дронова може йти мова тільки після відбуття щонайменше половини терміну.

І в іншої фігурантки справи про смертельну аварію Олени Зайцевої, яка отримала аналогічний вирок, ситуація така сама.

Перепелиця заявив, що не знає ім'я нового захисника Дронова, а також не пояснив, чому сталася зміна.