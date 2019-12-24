ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смертельна ДТП у Харкові: у справі Дронова несподіваний поворот

STYLERПодії    24.12.2019 - 18:33
Смертельна ДТП у Харкові: у справі Дронова несподіваний поворот
Захист Дронова оскаржила вироки (Фото: колаж РБК-Україна)

Адвокат Геннадія Дронова оскаржив вироки першої та другої інстанцій

Захист Геннадія Дронова, засудженого за резонансну ДТП у Харкові з шістьма жертвами, подав касаційну скаргу на вирок, і Верховний суд України відкрив відповідне виробництво. Постанова з'явилася на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

До речі, нещодавно аналогічна ситуація сталася й у справі іншої фігурантки смертельної аварії Олени Зайцевої.

Новий адвокат Дронова Геннадій Токарєв подав прохання повернути справу на новий розгляд.

В документі йдеться про те, що Верховний суд відкриває касаційне провадження на вирок Київського районного суду Харкова від 26 лютого 2019 року (10 років позбавлення волі, позбавлення права керувати авто протягом 3 років та виплату компенсації сім'ям постраждалих) та постанову Харківського апеляційного суду від 14 серпня 2019 року.

Копію ухвали про відкриття касаційного провадження разом із копією самої скарги повинні надіслати учасникам судового провадження, роз'яснивши їм право подати заперечення на касаційну скаргу протягом 15 днів з дня отримання.

Смертельна ДТП у Харкові: у справі Дронова несподіваний поворот

ДТП в Харкові - адвокат Дронова просить повернути справу на новий розгляд (Фото: скрін reyestr.court.gov.ua)

Варто зазначити, що дану скаргу суд прийняв з другої спроби, бо спочатку в документах були деякі неточності, і прохання тоді "забракували".

Дронов відбуває покарання в ГУ "Крюківська виправна колонія № 29" у Полтавській області. Це колонія мінімального рівня безпеки.

У Києві п'яна 67-річна водійка влетіла в маршрутку: багато постраждалих (відео) У Харкові п'яний водій зніс натовп: з'явилося відео моменту ДТП
Новини України ДТПГеннадий ДроновСуд
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся