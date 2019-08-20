Смертельна НП в Туреччині: сотні туристів отруїлися в готелі, серед них десятки українців

У турецькому готелі сталося масове отруєння (колаж РБК-Україна)

У готелі Limak Lara De Luxe Hotel в Ларі сталося масове отруєння, кілька туристів загинули

Українські туристи отруїлися в турецькому місті Лара у п'ятизірковому готелі Limak Lara De Luxe Hotel. Загальна кількість постраждалих склала 260 осіб, з яких понад півсотні - громадяни України. Також постояльці готелю з України повідомляють про летальні випадки - загинуло кілька людей після отруєння.

Після інциденту в готелі людей, які отруїлися, терміново госпіталізували. Їх стан оцінюється як важкий та середньої важкості.

Тепер у пригоді разбирауются місцева влада та правоохоронці. Зазначається, що в готелі повинні провести інспеції, щоб з'ясувати причини масового отруєння. Розпочато розслідування.

Є ймовірність, що Limak Lara De Luxe Hotel взагалі закриють.

Коментарів щодо інциденту від українського посольства в Туреччині поки немає, як і інформації про стан постраждалих українців.

Готель Limak Lara De Luxe Hotel в Туреччині (фото: booking.com)

Як розповідають очевидці, відпочиваючі в готелі часто скаржилися на поганий сервіс і випадки отруєння. Туристи кажуть, що в готелі їх "годують як свиней" неякісною їжею і продуктами, які вже зіпсувалися. Крім того, йдеться і про контрафактний алкоголь.

При цьому адміністрація Limak Lara De Luxe Hotel з метою "зам'яти" інциденти практикує спроби домовитися з потерпілими клієнтами.

Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Також очевидці стверджують, що поліція недостатньо активно реагує на заяви відпочиваючих і скарги щодо цього готелю. Туристи підозрюють, що справа в корупції.

"Взагалі у мене склалося чітке відчуття, що готель економить на всьому: від їжі і напоїв до обслуговуючого персоналу", - розповіла одна з відпочиваючих в готелі.

Готель Limak Lara De Luxe Hotel в Туреччині (фото: limakhotels.com​​​​​​​)

Нагадаємо, що через масове отруєння в Закарпатській області в ресторані "Родинний затишок" було госпіталізовано 35 людей. Серед госпіталізованих - 9 дітей.