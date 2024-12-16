"Смертельно важная тема": военный из "Дизель Шоу" высказался о языковых скандалах

Украинский актер, сценарист и экс-участник "Дизель шоу" Олег Иваница, который сейчас служит в ВСУ , рассказал, почему украинцам важно общаться на украинском. В частности, людям, у которых есть маленькие дети.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк .

Почему детей "присаживают" на русский язык

Так, он отметил, что ему жаль детей, которых "присаживают" на русский язык.

"На лингвистическом уровне мы делаем их частью русского мира. Это очень важная тема для нас. Это смертельно важная тема. И это не образно. Это именно вопрос жизни и смертей десятков тысяч людей", - подчеркнул Иваница.

Далее военный отметил, что люди, которые интересовались темой войн, знают, что у любой войны есть причина и повод.

"Повод - это также очень важная штука", - подчеркнул Иваница.

"Мы будем возвращать, увеличивать нашу империю, возвращать русские земли - это повод, который работает", - отметил он, рассказывая про мотивы Путина.

И повод в нашем случае то, что, несмотря на то, что государственный язык в Украине украинский, многие люди продолжают разговаривать на русском.

"Мы как будто подставляемся, если мы остаемся русскоязычными. Обратите внимание на географию войн, которые в последнее время инициировала Россия. Приднестровье - это самая большая русскоязычная территория Молдовы, Северная Грузия - это самая большая русскоязычная территория Грузии. Восток Украины - это самая большая русскоязычная территория Украины", - подчеркнул Иваница.

Далее он продолжил, что если бы у нас не был такого "ненормального соседа", можно было бы разговаривать на каком угодно языке.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

"Мы говорим: "Не делайте из языка оружие". Кац...пы уже делают из языка оружие. Они используют это как повод для вторжения", - отметил военный.

Именно поэтому, по его мнению, для украинцев важно отказаться от русского языка.

"В то же время нам нельзя ссориться на эту тему. Обвинять человека в том, что он до сих пор говорит на русском - это неправильно. Это только играет нам в минус. Если ты обвинишь человека, он вряд ли перейдет на украинский", - считает Иваница.

Также он отметил, что во время СССР на руководящие должности чаще всего ставили русскоязычных украинцев. И взрослым людям сейчас реально сложно перейти на украинский.

"Это нужно делать усилия над собой. Не все хотят делать усилия. Не нужно исправлять людей, которые переходят на украинский и делают ошибки. Не нужно смеяться над этим, упаси Боже. Нужно наоборот только поддерживать", - считает он.

Также он не понимает, почему молодые украинцы не могут перейти на государственный язык.

Актер-военный (фото: instagram.com/o_ivanytsia)

"Сейчас если мы с детьми будет говорить на русском, они будут воспринимать его как родной язык. Ребенку нужно хотя бы честно объяснить, что один день в неделю мы разговариваем на русском, один будет English speaking Day. Чтобы он (ребенок - ред.) не воспринимал, что русский язык - это единственный язык, это родной язык. Так как если он слышит его с детства, он воспринимает его как родной. И скорее всего, будет жить в русскоязычном сегменте интернета", - подытожил Олег Иваница.

Актер-военный подчеркнул, что такой контент может сформировать человека, у которого будет "кац..пский гвоздь в голове".

"Что русский язык - это самый классный язык, самый чистый славянский язык, другие языки – это какие-то кальки, придуманные. Поэтому мне искренне жаль детей, с которыми разговаривают и присаживают на русский язык. Которые будут воспринимать русский язык как свой родной", - отметил актер.

На видео этот момент можно посмотреть с 01:08:43.

Кто такой Олег Иваница

Будущий актер родился в 1978 году в Винницкой области в городке Хмельник. Окончил Институт международного бизнеса в Тернопольской академии народного хозяйства (ныне - Западноукраинский национальный университет), а также студию актерского мастерства "Черный Квадрат".

Сыграл в более чем 50 сериалах и фильмах, работал как сценарист.

Был участником "Дизель Студио", участвовал в юмористических программах "Дизель Шоу" и "На троих".

Имеет четверо детей: дочь Ольгу и сына Остапа от первого брака, а также сына Ореста - от второго. Также воспитывает дочку Аниту его второй жены от предыдущих отношений.

После начала полномасштабного вторжения был в ТРО Киевской области, затем на востоке, потом перевелся в подразделение ПВО.

Олег Иваница (фото: instagram.com/o_ivanytsia)