Смертельный груминг: стало известно о еще одной жертве ветклиники в Белой Церкви

Кот начал задыхаться

Олег привез своего кота на груминг в эту клинику и уже через 20 минут мастер его позвала и сообщила, что животное "волнуется".

"Когда я пришел, у него была одышка и он вывалил язык, сидел и смотрел мне в глаза. Девушка ему еще делала какие-то уколы, три штуки, сказав "это, чтобы ему стало легче". Толком я не понял, для чего они это делали. По факту, мой кот погиб у меня на глазах. У меня самого шок на всю жизнь", - рассказал владелец кота.

Он добавил, что это был не первый его визит в клинику "Кот Матроскин" - в первый раз кота стригли при нем и обошлось без особых последствий. А во второй раз его попросили выйти, хотя он хотел находиться рядом с животным. В ветклинике объяснили, что у них теперь есть ассистент и сказал ждать на улице.

"Перед стрижкой я не видел, нас попросили выйти, но думаю, что они что-то кололи, ведь не могло ему сразу стать плохо. Он утром прыгал за голубями на балконе и чувствовал себя на все 100%", - отмечает Олег.

В полицию семья обращаться не стала, так как семья с маленьким ребенком была в глубоком шоке из-за внезапной утраты домашнего любимца.

"Сказали, что так бывает. Это у вас порода со слабым сердцем и склонна к внезапной смерти", - так прокомментировали смерть кота работники "Кота Матроскина".

Что говорят в ветклинике

Администратор клиники Татьяна Белоусова назвала смерть щенка шпица "неприятной ситуацией". Она утверждает, что у собаки внезапно ухудшилось самочувствие на процедуре вычески и сотрудники сразу приступили к реанимационным мероприятиям.

По ее словам, в клинике не проводят никакой анестезии и причина смерти животных во время процедуры груминга - только лишь из-за особенностей организма животных.

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Однако владельцы животных жалуются на жестокое обращение с другими котами и собаками. А также утверждают, что эти смерти - не единственные.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области начали досудебное расследование по статье жестокого обращения с животными.

Щенок шпица стал жертвой смертельного груминга в ветклинике в Белой Церкви