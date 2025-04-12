Смертельное избиение Виктории Тоненчук: слова подозреваемого в суде шокировали украинцев (видео)

Подозреваемый в смертельном избиении Виктории Тоненчук, которого арестовали без права на залог , ошарашил своим заявлением в суде. Мужчина, которому грозит до десяти лет заключения, просил домашний арест и говорил, что сочувствует родственникам умершей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из суда по делу Тоненчук, которое появилось на YouTube-канале "Суспільне Чернівці".

Что сказал подозреваемый

18-летний парень, который, по мнению правоохранителей, может быть причастен к смертельному избиению 27-летней Виктории, уверял, что не планирует убегать. Он не хотел, чтобы его держали под стражей.

"Сочувствую родителям Виктории, я не собираюсь никуда убегать, я буду здесь и буду за все отвечать. Я очень вас прошу - под домашний арест", - заявил подозреваемый.

Также он описал события, которые происходили в ночь на 6 апреля, когда Виктория попала в больницу с серьезными травмами.

Подозреваемый в избиении Тоненчук (скриншот)

"Мы с ней собрались, пошли в ресторан, там выпили алкоголя. После того пошли в кинотеатр. И у меня память..." - говорил парень и повторял, что якобы не все помнит.

Впрочем, подозреваемый вспомнил другие детали. Он заявил, что девушка "падала".

"350-400 граммов виски - это каждый выпил. Она бутылку шампанского и я два пива. Дальше помню смутно все. Мы вышли, помню, сели в такси, приехали, на заправке мы вышли. А после этого я помню частично. Помню, как она падала два раза, встала, потом я помню как я ее нес на спине до первого дома. Я уже ее дотащил к мужчине, попросил вынести кружку воды", - заявил подозреваемый.

После этого он звонил своей матери. По словам подозреваемого, ей он говорил, что "все так страшно". А потом мать приехала и они якобы повезли Викторию в больницу.

Реакция украинцев

В комментариях под видео с подозреваемым юзеры оставили немало собственных мыслей. Многие возмутились и не скрывали, что слова парня шокируют. Комментаторы пишут:

"Помнит выборочно - сколько выпили он помнит, сколько она падала - также помнит, а то, как убивал - не помнит. Вот удобная память"

"Все он хорошо помнит. Падала, это чтобы было, якобы сама нанесла себе повреждения. До 10 лет светит, смешно. Украл телефона - 6 лет. Это что за статьи? Убить человека с такой жестокостью и 10 лет?"

"Желаю ему скорейшего возвращения памяти - потому что это все, что ему останется, сидя за решеткой"

"Ничего не помнит, врет. Он вывез ее в поле, это умышленное убийство"

"Молодой парень. Откуда такая ярость? Откуда такой опыт жесткого избиения женщины? Вопрос к родителям"

"Он хорошо помнит. Скоро будет ее во всем обвинять, как все психопаты. Пусть переживет все то что пережила та девушка"

"Парень рассказывает спокойно, вроде ничего не помнит, настолько был пьян. Я в это не верю, он врет! За такое зверство 10 лет за решеткой - это мало. Он бил девушку еще раньше, зря она забрала заявление. Этому парню надо дать только пожизненное заключение".

Смертельное избиение Виктории Тоненчук

В ночь на 6 апреля была госпитализирована жительница Черновицкого района. У 27-летней Тоненчук были серьезные травмы и повреждения (черепа и внутренних органов). Девушка была без сознания, следующие 5 дней врачи боролись за ее жизнь. Все это время пострадавшая находилась на ИВЛ, 10 апреля она умерла.

Впоследствии полиция сообщила о подозрении 18-летнему парню. По словам родных и друзей умершей, он с ней встречался и это не первое избиение.

"Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и арестовал без права внесения залога 18-летнего жителя Глыбоки", - рассказали в полиции.

Сейчас подозреваемому грозит до десяти лет заключения. Он находится под стражей.