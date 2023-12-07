Смертельная опасность. Как новогодняя елка может навредить вашему ребенку

Команда педиатрических медсестер составила список всех рисков, которые несет обычная новогодняя елка для детей. Речь идет об украшениях и декоре, которые могут стать причиной трагедии.
Как защитить детей и провести праздники без инцидентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.
Дети могут легко обратить внимание на маленькие и яркие игрушки. И, конечно, если малыш снимет украшение, то он точно захочет положить ее в рот. Это может закончиться очень плохо.
Кроме этого, стоит обратить внимание на игрушки, с классическим креплением из прошлого (когда шар держится на двух металлических ножках внутри, а сверху на ней хрупкая "пробка"). Во-первых, ребенок легко сможет снять такое украшение. Во-вторых, острые металлические ножки могут его ранить.
Это же касается игрушек из стекла и декора с маленькими легко отрывающимися и отпадающими деталями. Будьте бдительны, ребенок может погибнуть, если проглотит украшения.
Как уберечь ребенка на Новый год (фото: freepik.com)
Как оказалось, все приборы с батарейками представляют потенциальную угрозу. Аккумуляторные украшения могут стать причиной ожогов. Это произойдет, если батарейка внезапно "потечет".
И ребенок может не только получить ожог. Если малыш решит попробовать кислоту на вкусу, а взрослых рядом не будет - все может закончиться очень плохо.
Не нужно забывать о том, что любознательные дети могут попытаться достать батарейки. И если им это удастся, то гарантии, что эти батарейки не окажутся у малышей в носу или рту, нет.
Как безопасно украсить елку (фото: freepik.com)
Конечно, мерцающие огоньки очень красивые. Но это еще одна опасность для детей. Дело в том, что гирлянды обычно достаточно хрупкие, с них могут "осыпаться" маленькие лампочки.
И если ребенок решит попробовать детали гирлянды на вкус - придется ехать в больницу. Более того, такие огоньки могут биться током. Именно поэтому тщательно проверяйте исправность гирлянд и вешайте их подальше от детей.
Позаботьтесь о безопасности (фото: pixabay.com)
Эксперты советуют ограждать елку. Ставьте "сооружения", которые защитят дерево от детей и наоборот. Небольшой забор не испортит праздничную картинку, но вы будете точно спокойны.
Кроме того, обычные украшения можно заменить. Попробуйте повесить на елку плюшевые помпоны, детские рисунки и бумажные поделки. Нижние ветки дерева лучше поднять вверх или убрать, чтобы малыши не могли достать до украшений.
А для "сигнализации" вы можете повесить снизу елки колокольчики. И когда маленькие ручонки начнут "изучать" украшения, они зазвенят и вы будете знать, что стоит "спасать" дерево.
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