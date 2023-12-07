Смертельная опасность. Как новогодняя елка может навредить вашему ребенку

Мелкие игрушки и плохо закрепленные украшения

Дети могут легко обратить внимание на маленькие и яркие игрушки. И, конечно, если малыш снимет украшение, то он точно захочет положить ее в рот. Это может закончиться очень плохо.

Кроме этого, стоит обратить внимание на игрушки, с классическим креплением из прошлого (когда шар держится на двух металлических ножках внутри, а сверху на ней хрупкая "пробка"). Во-первых, ребенок легко сможет снять такое украшение. Во-вторых, острые металлические ножки могут его ранить.

Это же касается игрушек из стекла и декора с маленькими легко отрывающимися и отпадающими деталями. Будьте бдительны, ребенок может погибнуть, если проглотит украшения.

Как уберечь ребенка на Новый год (фото: freepik.com)

Декор на батарейках и аккумуляторах

Как оказалось, все приборы с батарейками представляют потенциальную угрозу. Аккумуляторные украшения могут стать причиной ожогов. Это произойдет, если батарейка внезапно "потечет".

И ребенок может не только получить ожог. Если малыш решит попробовать кислоту на вкусу, а взрослых рядом не будет - все может закончиться очень плохо.

Не нужно забывать о том, что любознательные дети могут попытаться достать батарейки. И если им это удастся, то гарантии, что эти батарейки не окажутся у малышей в носу или рту, нет.

Как безопасно украсить елку (фото: freepik.com)

Гирлянды

Конечно, мерцающие огоньки очень красивые. Но это еще одна опасность для детей. Дело в том, что гирлянды обычно достаточно хрупкие, с них могут "осыпаться" маленькие лампочки.

И если ребенок решит попробовать детали гирлянды на вкус - придется ехать в больницу. Более того, такие огоньки могут биться током. Именно поэтому тщательно проверяйте исправность гирлянд и вешайте их подальше от детей.

Позаботьтесь о безопасности (фото: pixabay.com)

Как сделать елку безопасной для детей

Эксперты советуют ограждать елку. Ставьте "сооружения", которые защитят дерево от детей и наоборот. Небольшой забор не испортит праздничную картинку, но вы будете точно спокойны.

Кроме того, обычные украшения можно заменить. Попробуйте повесить на елку плюшевые помпоны, детские рисунки и бумажные поделки. Нижние ветки дерева лучше поднять вверх или убрать, чтобы малыши не могли достать до украшений.

А для "сигнализации" вы можете повесить снизу елки колокольчики. И когда маленькие ручонки начнут "изучать" украшения, они зазвенят и вы будете знать, что стоит "спасать" дерево.