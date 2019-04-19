Смерть зірки "Татусевих дочок": названа шокуюча причина

Ірина Цивіна померла на 56-му році життя 18 квітня. Смерть вдови Євгена Євстигнєєва не на жарт спантеличила громадськість. Однак є припущення, що могло стати причиною смерті жінки, передають росЗМІ.

Близькі та друзі актриси приголомшені новиною про її смерть. Справа в тому, що пояснень інциденту ніхто знайти не може, адже вона була в повному порядку та ні на що не скаржилася.

До речі, Цивіна вірила в магію чисел та знаки долі. В одному з інтерв'ю Ірина поділилася, що у неї "особливе" ставлення до одного числа: "Могила Є. О. Євстигнєєва на Новодівичому кладовищі під номером 18. Номер квартири, де я живу теж 18".

Причина смерті Ірини Цивіної (фото: ruskino.ru)

До речі, після смерті чоловіка вона нерідко згадувала про те, що покійний Євген Євстигнєєв розмовляє з нею уві сні. Сама Цивіна важко переживала смерть свого коханого, проте тривало це не так вже й довго. Вже у 29 років Ірина поринула у нові відносини, в яких у неї з'явилося двоє дітей - син Євген та дочка Зінаїда.

Від Євгена Євстигнєєва Ірині дісталася дача, на якій вона любила проводити час. Там актриса познайомилася з сусідом-бізнесменом Олександром Благонравовим. Обидва були невільні, але почуття виявилися настільки сильні, що змусили обох зважитися на розлучення. У 2002 році вони одружилися.

Причина смерті Ірини Цывиной (фото: facebook.com/Ирина Цивіна)

Їх спільне життя було дуже бурхливим. Говорили, що жінка ледь не покінчила з собою через зраду Благонравова, потім в пресу просочилися чутки про рукоприкладство її чоловіка. Незважаючи на доволі непрості відносини, пара не розлучалася.

Згодом Цивіну стали звинувачувати у зловживанні спиртними напоями і говорили, що це все на тлі втоми від постійної роботи, а також через невдалі стосунки з новим обранцем.

Причина смерті Ірини Цывиной (фото: facebook.com/Ирина Цивіна)

"Мене ніби хтось наврочив. Я почала знаходити дивні речі біля порога своєї квартири, рис якийсь розсипаний... Коли я приїхала на дачу, то побачила на стінах величезні кулі цвілі. На кухні знайшла коробку з сірниками, а там - волосся", - ділилася стурбована Цивіна.

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