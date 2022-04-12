Смерть і війна: як розмовляти з дітьми на такі складні теми

Як говорити з дітьми про війну

Батькам потрібно розуміти, що говорити з дітьми про війну – необхідно. Замовчувати те, що відбувається навколо – не можна, це лише додає дитині страху і переживань.

Кандидат психологічних наук Віра Романова вважає, що дітям потрібно розповідати все так, як є насправді. Коли дорослі говорять про це тільки одне з одним – у дітей включається фантазія. Весь їхній світ сконцентрований на безпеці батьків і це потрібно розуміти.

"Інформацію потрібно надавати відповідно до віку, можна намагатися давати іншу інтерпретацію вже знайомих для дитини казок - додавати нових героїв або інакше їх представляти. Для дітей до 8 років дуже добре використовувати можливість виліпити такі фігурки з пластиліну, або пальчикові ігри, або ж театри тіней. Але театр тіней можна використовувати тоді, коли діти не перебували в зоні бойових дій і під обстрілами", - пояснює фахівець.

Приблизно так само рекомендують спілкуватися з дітьми та фахівці ЮНІСЕФ. Вони відзначають, що діти з раннього, дошкільного віку, мають право знати, що відбувається в їхній країні. Однак дорослим рекомендується захистити малюків від небезпечного контенту.

Спілкуватися з дітьми потрібно зрозумілою для них мовою - через казки та історії, де добро (козаки) боролися проти зла і захищали свою землю.

Під час таких розмов дорослим потрібно уважно стежити за реакціями дитини та реагувати на прояв рівнів тривоги. Дорослі переживають - це нормально, але потрібно ще пам'ятати про те, що діти зчитують емоційні сигнали. Тому намагайтеся тримати емоції під контролем.

Обережніше з новинним контентом

Романова нагадує про медіаграмотність і медіагігієну. Це не означає, що дітям потрібно заборонити дивитися Instagram, телеграм або фейсбук. Діти 10-12 років вже обмінюються відео і картинками, які бачать дорослі.

"Треба нагадувати дитині, що вона може з вами в будь-який момент обговорити ту інформацію, яку він бачить. Тоді діти будуть цю інформацію перевіряти, вони будуть питати вас, уточнювати, так насправді, чи ні. І не відмахуйтеся від них, тому що говорити з дитиною треба в той момент, коли у неї виникає питання", - рекомендує психолог.

В ЮНІСЕФ рекомендують обмежити перегляд новин у присутності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Новинний контент може стати для них травмуючим, може викликати занепокоєння і посилювати тривогу, страх.

Також важливо контролювати те, як дорослі обговорюють ситуацію в країні з іншими дорослими. Діти можуть це чути або бути присутніми під час розмови. Намагайтеся, ввечері замість перегляду новин займатися чимось з дітьми – читання казок, ігри, перегляд мультфільмів.

Запитуйте дитину про почуття

Обов'язково запитуйте дитину про те, що вона відчуває і думає про отриману інформацію. Дайте зрозуміти, що вам важливо почути її думку. Будь-який новий контент для дітей - травмуючий. Тому намагайтеся дивитися вже ті мультфільми та фільми, які бачили діти раніше.

"Якщо ми говоримо про підлітків, то ми можемо використовувати перегляд новин з ними для того, щоб обговорити їх відчуття, те, що відбувається в країні, громаді. Не обмежуйте дітей в тому, щоб вони грали в комп'ютерні ігри. Тому що навіть той самий майнкрафт - дієва терапія. Тому на війні такі заборони - не актуальні. Якщо у вас різні за віком діти, подавайте інформацію відповідно до їх віку, враховуйте це", - радить Романова.

Як говорити з дітьми про смерть

Віра Романова стверджує, що приховувати від дітей смерті не потрібно, оскільки це – реальні події. Варто оцінювати ситуацію і вчинки, а не особистість окупантів, які прийшли на нашу землю.

А ось з приводу смерті, якщо це стосується близької людини – можливо втрату доведеться пройти за допомогою психолога. Якщо це незнайомі люди, то діти, і навіть підлітки - сприймають це, як щось їм невідоме. Тому все потрібно пояснювати.

"Якщо дитина вже побачила смерть, не травмуйте її власними поясненнями, зверніться до фахівців, є багато кризових служб, які допомагають в таких ситуаціях", - рекомендує фахівець.

В ЮНІСЕФ нагадують, що війна триває нон-стоп і оточує нас у всіх новинах і подіях навколо. Але батьки - найважливіші люди в житті дитини та орієнтир. Їй важливо, щоб вони цікавилися і подіями з її життя. Спостерігайте за нею, запитуйте про її почуття, що у неї нового, як у неї справи, у її друзів.

Що не можна робити в розмові з дітьми

Ігнорувати питання і відповідати, що ви зайняті й у вас немає часу. На питання дитини потрібно відповідати тоді, коли вони виникли. Страх від того, що дитина не потрібна під час війни, посилюється. І дитина не буде знати, коли поставити свої питання.

Ігнорувати почуття дитини. Не потрібно говорити, що всім важко, узагальнювати. Коли дитина скаржиться на якісь почуття, говоріть, що ви її розумієте.

Не можна перекладати свої почуття та емоції на дитину.

Не можна говорити, що вашій дитині пощастило, а іншим – ні, і вони опинилися у важкій ситуації. Це сильно лякає дітей.