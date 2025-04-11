Смерть Виктории Тоненчук: как отреагировали звезды и какое наказание светит нападающему

Что известно о смерти Виктории Тоненчук

Виктория попала в Черновицкую областную больницу 5 апреля. У нее были тяжелые травмы черепа и внутренних органов. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. В течение нескольких дней медики боролись за жизнь девушки, однако 10 апреля она умерла. Родные и друзья погибшей сообщали, что она стала жертвой нападения своего бойфренда, с которым встречалась в течение девяти месяцев.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти 27-летней жительницы Глыбоки стала закрытая внутричерепная травма, которая стала следствием нанесения телесных повреждений. Первые дни правоохранительные органы не задерживали нападавшего, что усилило общественную огласку. Ходили слухи, что нападавший проходил по делу как свидетель и даже мог сбежать за границу, однако впоследствии правоохранители их опровергли. В пятницу, 11 апреля, нападавшему вручили подозрение в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 121 - умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Теперь ему светит 7-10 лет лишения свободы.

Как отреагировали звезды на смерть Тоненчук

Публичные личности не прошли мимо дела, дав огласку. Они призвали правоохранительные органы к справедливому расследованию.

Маша Ефросинина обратилась к национальной полиции с просьбой "не дать этому делу быть замятым". И получила ответ о подозрении.

Ефросинина о смерти Тоненчук (скриншот)

Маше написали в личные сообщения, что мужчине вручили подозрение в совершении насилия, которое привело к смерти.

Ефросинина показала переписку с полицией по делу Тоненчук (скриншот)

Узнав об истории 27-летней девушки, Кристина Решетник была шокирована и сразу призвала дать огласку делу, чтобы обидчик был наказан.

"Спускать такое с рук невозможно. Насилие - это абсолютно ненормально. И не надо говорить, что сама жертва виновата в том, что так произошло. Это невозможно", - заявила она в Stories.

Кристина Решетник об избиении и смерти Тоненчук (коллаж: РБК-Украина)

Журналистка Рамина также сразу распространила информацию по делу и призвала дать огласку.

"Опять история о том, когда обидчик может остаться без наказания. Нужна огласка", - написала она.

Рамина дала огласку смерти Тоненчук (скриншот)

Блогер Елена Мандзюк эмоционально обратилась к обществу, чтобы не дали обидчику уйти от наказания.

Елена Мандзюк о смерти девушки из Глубокой (скриншот)

Даша Квиткова подчеркнула, что "дело не должно пройти бесследно для зверя".

"Чтобы вернулось все тем, кто смеет поднимать руки на девушек", - прокомментировала блогерша.

Даша Квиткова о гибели Тоненчук (скриншот)

Певица SKYLERR напомнила, что о подобных делах нельзя молчать. Она подчеркнула, что обидчик должен быть наказан.

"Это ужас. Это на самом деле трагедия, потому что очень много таких случаев мы просто не знаем. Ну это не может оставаться без наказания", - отметила она.

SKYLERR о трагедии с Тоненчук (скриншот)

Ранее мы рассказывали, что известно об избиении женщины. Инцидент произошел вечером 5 апреля в поселке Глубокая. В полицию поступило сообщение о травмировании местной жительницы. Викторию доставили в больницу с многочисленными ушибами, гематомами и серьезными телесными повреждениями. Полиция отрицала побег нападавшего, которому уже объявили подозрение.