ua en ru
Пт, 15 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Смерть от "разбитого сердца". Кардиолог прокомментировала популярный миф

Пятница 15 ноября 2024 09:46
UA EN RU
Смерть от "разбитого сердца". Кардиолог прокомментировала популярный миф Фото: Можно ли умереть от "разбитого сердца" (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Елена Соломко

Верно ли, что синдром разбитого сердца, появляющийся от сильной эмоциональной перегрузки, может привести к смерти?

На этот вопрос ответила в интервью РБК-Украина (проект Styler) врач-кардиолог, терапевт с более чем 25-летним стажем, кандидат медицинских наук (PhD) Елена Соломко.

Можно ли умереть от "разбитого сердца"?

Эксперт прокомментировала этот миф и поведала, что такое понятие используется в художественной литературе.

"Смерть от "разбитого сердца" описана в разных романах. Но и в самом деле есть такой синдром разбитого сердца, с официальным названием - кардиомиопатия Такоцубо, названный так за сходство, которое приобретает форма сердца на эхокардиографии при этом синдроме, с ловушкой для осьминогов (на японском - "такоцубо"), что похоже на горшок, - рассказала Елена.

По словам кардиолога, это состояние гораздо чаще наблюдается у женщин преимущественно в постменопаузе.

"Он возникает после сильного стресса (боль, страх, гнев): операция или медицинская процедура, сильные боли, плохие новости, хорошие новости, авария, потеря близкого родственника, финансовый крах, сильный страх и т.д.", - добавила Тарнавская.

Также медик сообщила, что это состояние проявляется болью в груди и одышкой, клинические симптомы Такоцубо не отличаются от сердечного приступа, ЭКГ также показывает схожие изменения.

Считается, что это связано с избыточным выбросом гормонов стресса.

Напомним, ранее кардиолог Елена Соломко рассказала, как распознать инфаркт на ранних стадиях.

А также эксперт назвала неочевидные причины заболеваний сердца, о которых никто даже не задумывается.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сердце Кардиолог
NEWS
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака
Имитация для Трампа. Зачем РФ играет со взлетами Ту-95 и возможна ли большая атака