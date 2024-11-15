Смерть от "разбитого сердца". Кардиолог прокомментировала популярный миф

Верно ли, что синдром разбитого сердца, появляющийся от сильной эмоциональной перегрузки, может привести к смерти?

На этот вопрос ответила в интервью РБК-Украина (проект Styler) врач-кардиолог, терапевт с более чем 25-летним стажем, кандидат медицинских наук (PhD) Елена Соломко.

Можно ли умереть от "разбитого сердца"?

Эксперт прокомментировала этот миф и поведала, что такое понятие используется в художественной литературе.

"Смерть от "разбитого сердца" описана в разных романах. Но и в самом деле есть такой синдром разбитого сердца, с официальным названием - кардиомиопатия Такоцубо, названный так за сходство, которое приобретает форма сердца на эхокардиографии при этом синдроме, с ловушкой для осьминогов (на японском - "такоцубо"), что похоже на горшок, - рассказала Елена.

По словам кардиолога, это состояние гораздо чаще наблюдается у женщин преимущественно в постменопаузе.

"Он возникает после сильного стресса (боль, страх, гнев): операция или медицинская процедура, сильные боли, плохие новости, хорошие новости, авария, потеря близкого родственника, финансовый крах, сильный страх и т.д.", - добавила Тарнавская.

Также медик сообщила, что это состояние проявляется болью в груди и одышкой, клинические симптомы Такоцубо не отличаются от сердечного приступа, ЭКГ также показывает схожие изменения.

Считается, что это связано с избыточным выбросом гормонов стресса.