Смерть Василя Жданкіна: з'явилися фото з місця аварії

2 вересня, у Кременці Тернопільської області розбився на скутері володар гран-прі фестивалю "Червона Рута", легендарний український бард, кобзар і бандурист Василь Жданкін. Трагедія сталася близько сьомої години вечора.

61-річний музикант, керуючи скутером, при виїзді з другорядної дороги не надав перевагу в русі автомобілю марки Volkswagen Passat B5 і допустив зіткнення. Внаслідок такого маневру Василь помер на місці.

3 вересня поліція Тернопільської області опублікувала фото і відео з місця трагедії.

Фото: Місце аварії, де загинув Василь Жданкін (tp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Василя залишилася дружина і троє дітей – син Іван і доньки Христина і Анастасія.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК україни - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що помер відомий український спортивний журналіст.

А також ми розповідали про те, що помер прославлений український артист.