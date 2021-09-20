Смерть вакцинованого 19-річного студента сталася не через щеплення, - Шкарлет

Як зазначив міністр на відкритті Форуму Всеукраїнського тижня "Дошкільна освіта України 30", точна причина смерті 19-річного Володимира Сало буде встановлена після проведення експертиз.

"Такі сумні випадки, які трапляються, всі знаємо - облетіло певні мережі повідомлення про хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не вакцинації. Є кілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні наш з вами запорука успішного освітнього процесу", - заявив Сергій Шкарлет.

Він закликав працівників освіти звертатися за роз'ясненнями з приводу вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та до центру надання консультацій Міністерства охорони здоров'я.

19-річний студент з українського гуманітарного університету Володимир Сало помер після вакцинації від коронавірусу 13 вересня. Вдень хлопець зробив щеплення, після якого відчував себе нормально.

Він повечеряв в їдальні гуртожитку і навіть пограв з хлопцями в настільний теніс. Близько 8 вечора у нього почалися судоми, а потім зник пульс і дихання.

Медпрацівники університету робили йому штучне дихання до приїзду швидкої. Майже цілу годину медики проводили реанімацію, але врятувати Володимира не вдалося.

За попереднім висновком медиків, хлопець помер через серцево-легеневу недостатність і набряк легенів, від коронарної недостатності. Точна причина смерті буде відома тільки після всіх необхідних експертиз і досліджень.