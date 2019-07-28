Смерть Тимчука: помічник нардепа розкрив деталі трагедії

Смерть Дмитра Тимчука розслідується з 19 червня - дня трагедії, яка сталася за дивних обставин. Розглядаються версії про суїцид та умисне вбивство. Ще недавно цивільна дружина нардепа розповідала слідчим, що координатор групи "Інформаційний спротив" перебував у депресії, пив і застрелився, коли вона була поруч ыз ним у кімнаті. Однак близький друг політика Олексій Копитько не вірить у самогубство і пояснив на своїй сторінці в Facebook чому.

Тіло депутата з фатальним кульовим пораненням в голову було виявлено у столиці в квартирі на Перова, де він проживав зі своєю співмешканкою. Тимчука поховали 22 червня Бердичеві під Житомиром - на його малій батьківщині. 28 червня президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив нардепа орденом "За мужність" (III ступеня).

Дмитро Тимчук (Фото: facebook.com/aleksey.kopytko)

Помічник депутата Копитько сьогодні - на 40-й день трагедії - розповів, що Тимчук навіть після смерті "багатьом не дає спокою".

За його словами, "якісь мутні "експерти" на зливних бачках розумничають, ніби щось знають про роботу групи ІС".

Також Копитько різко розкритикував всякі негативні чутки, які розганяють у пресі щодо смерті Тимчука. При цьому вибірково цитуються матеріали слідства і вигаданих "джерел в оточенні".

"Мовляв, "Тимчук два тижні пиячив через депресію, а потім вчинив самогубство". Не можу написати багато. Тільки один факт, який не є секретом.

Трагедія сталася в середу 19 червня, близько 12.00. О 12.30, не знаючи про те, що трапилося, до будинку, де жив Дмитро, під'їхав наш колега, який підвозив його у Раду. 13.00 Дмитро мав виїхати на засідання комітету. Якщо плани змінювалися, він завжди попереджав. Цього разу за годину до планового (!) виїзду "відбою" не було. Це означає, що плани не змінювалися. І перекреслює всі домисли про беспробудне цілодобове пияцтво", - йдеться у публікації.

Дмитра Тимчука поховали 22 червня (Фото: УНІАН)

Копитько дивується, як же протягом 2 тижнів "пияцтва і депресії" Тимчук проводив зустрічі та спілкувався з колегами, включаючи іноземних, а також керував "Інформаційним спротивом".

Помічник нардепа розповів, що спілкувався з Тимчуком у понеділок з робочих питань.

"Тому всі, хто тиражує неправду про Дмитра по дурості або незнання – не робіть цього. Тим, хто розганяє цю брехня за гроші або з іншого наміру, просто хочу нагадати. Щоб ви усвідомлювали. Ви намагаєтеся очорнити гідну людину. Дуже гідну. Таке не проходить безслідно і ніколи нічим хорошим не закінчується. Ніколи", - йдеться в публікації.

Фото: скрін facebook.com/aleksey.kopytko

Нагадаємо, на церемонію прощання із Дмитром Тимчуком у Києві в Будинку офіцерів прийшли чиновники, депутати, військові та просто небайдужі українці. Попрощатися з Тимчуком прийшли глава МВС України Арсен Аваков, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, екс-секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Додамо, що раніше у справі про загибель Дмитра Тимчука знайшли нестиковки.