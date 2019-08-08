Смерть світської левиці Алли Вербер: що її зв'язувало з Зеленським

Алла Вербер, 61-річна світська левиця з Росії, директор Цуму, яка раптово померла під час відпочинку в Італії, виявляється була тісно пов'язана з Україною, в тому числі з олігархом Ігорем Коломойським та чинним президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили в Telegram-каналі "Незигарь", пише видання Vesti.

Зять Алли Вербер – відомий український бізнесмен Тимур Миндич, один з співвласників "Квартал 95". Саме він в 2008-2009 році познайомив Ігоря Коломойського з Володимиром Зеленським. Миндич одружений на дочці Вербер Катерині і є членом опікунської ради Єврейської громади Дніпра. Також він співвласник компанії Green Family Ltd (Кіпр). До 2019 року Володимир Зеленський також був одним із співвласників цієї компанії.

Алла Вербер (соціальні мережі)

Крім того, повідомляється, що в оточенні Зеленського намагалися не афішувати зв'язок Миндича та Ігоря Коломойського, хоча саме він відповідав за безпеку передвиборчого штабу і самого Володимира Зеленського під час президентських виборів.

У квітні 2019 року Володимир Зеленський приїхав здавати аналізи в клініку на автомобілі, який належить Миндичу. А після того, як Зеленський виграв вибори, Тимура Миндича призначили керувати усіма охоронними структурами групи "Приват".

Також з'ясувалася ще одна цікава деталь. Тимур Миндич ледь не став зятем Ігоря Коломойського, так як був нареченим його дочки. І хоча шлюб не відбувся, партнерські і бізнес-відносини між ними збереглися.

Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Як стверджує канал "Незигарь", саме Аллу Вербер мав на увазі Ігор Коломойський, коли говорив, що "є достатньо можливостей, щоб встановити неофіційні контакти з Кремлем".

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