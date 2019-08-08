ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смерть світської левиці Алли Вербер: що її зв'язувало з Зеленським

STYLERЖиття    08.08.2019 - 23:55
Смерть світської левиці Алли Вербер: що її зв'язувало з Зеленським
Зеленський мав зв'язки з Аллою Вербер (Колаж РБК-Україна)

Зеленський був тісно пов'язаний з родичами Алли Вербер

Алла Вербер, 61-річна світська левиця з Росії, директор Цуму, яка раптово померла під час відпочинку в Італії, виявляється була тісно пов'язана з Україною, в тому числі з олігархом Ігорем Коломойським та чинним президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили в Telegram-каналі "Незигарь", пише видання Vesti.

Зять Алли Вербер – відомий український бізнесмен Тимур Миндич, один з співвласників "Квартал 95". Саме він в 2008-2009 році познайомив Ігоря Коломойського з Володимиром Зеленським. Миндич одружений на дочці Вербер Катерині і є членом опікунської ради Єврейської громади Дніпра. Також він співвласник компанії Green Family Ltd (Кіпр). До 2019 року Володимир Зеленський також був одним із співвласників цієї компанії.

Смерть світської левиці Алли Вербер: що її зв'язувало з Зеленським

Алла Вербер (соціальні мережі)

Крім того, повідомляється, що в оточенні Зеленського намагалися не афішувати зв'язок Миндича та Ігоря Коломойського, хоча саме він відповідав за безпеку передвиборчого штабу і самого Володимира Зеленського під час президентських виборів.

У квітні 2019 року Володимир Зеленський приїхав здавати аналізи в клініку на автомобілі, який належить Миндичу. А після того, як Зеленський виграв вибори, Тимура Миндича призначили керувати усіма охоронними структурами групи "Приват".

Також з'ясувалася ще одна цікава деталь. Тимур Миндич ледь не став зятем Ігоря Коломойського, так як був нареченим його дочки. І хоча шлюб не відбувся, партнерські і бізнес-відносини між ними збереглися.

Смерть світської левиці Алли Вербер: що її зв'язувало з Зеленським

Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Як стверджує канал "Незигарь", саме Аллу Вербер мав на увазі Ігор Коломойський, коли говорив, що "є достатньо можливостей, щоб встановити неофіційні контакти з Кремлем".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом.

А також розповідали про те, що стало відомо, як деякі майбутні депутати проводили час у Трускавці.

У "Кварталі 95" визначилися з заміною Зеленського: фото нового актора Зеленський захриплим голосом повідомив про застуду (відео)
Новини України Володимир ЗеленськийКоломойский
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся