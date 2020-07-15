Смерть слідчого СБУ у Києві: розкрито деталі трагедії

У Києві виявили загиблим слідчого СБУ Романа Закладного, який займався розслідуваннями кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою і подіями на Донбасі. Тіло чоловіка без ознак життя знайшли вночі 15 липня (близько 02:00) на вулиці Йорданській в Оболонському районі.

В цей день співробітник спецслужби мав вийти на пенсію.

В Службі безпеки підтвердили загибель співробітник, однак не вважають, що йдеться про вбивство. Про це заявила прес-секретарка СБУ Олена Гітлянська, пишуть "Факти".

"Я не впевнена, що там було саме вбивство. У будь-якому випадку вам про це краще розкажуть у поліції. Можу тільки сказати, що наш співробітник сьогодні повинен був виходити на пенсію", - зазначила вона.

Також Гітлянська розповіла, що Закладной останнім часом не вів особливо резонансних справ.

"Про події на сході України - так, такі були. Але це не якісь великі справи. А звичайна робота багатьох слідчих СБУ. Навіть арешт сепаратиста можна назвати "розслідуванням подій на Донбасі", - заявила речниця СБУ.

Екс-нардеп Ігор Мосейчук в своєму Telegram пише, що, за даними правоохоронців, смерть Закладного не носить ознак насильницької.

Фото: скрін поста t.me/mosiychuk72

Як розповіли в поліції, видимих слідів насильницької смерті на тілі слідчого не виявили. Зараз тіло загиблого відправили на експертизу, яка й розставить всі крапки над "і".

Правоохоронці також прокоментували інформацію про те, що у загиблого виявили сліди крові біля правого вуха, кишені штанів були вивернуті, а взуття - знято.

"Свідок, можливо, побачив тіло вже після того, як його оглянув експерт. Експерти завжди перевіряють вміст кишень. А що до крові біля вуха, то чоловік міг втратити свідомість, впасти та вдаритися головою. Принаймні на цей час у нас немає відомостей про те, що смерть була насильницькою", - заявила прес-офіцер Оболонського управління поліції Діана Шутько.

Раніше повідомлялося, що під Києвом забили до смерті молодого хлопця, який вступився у нічному клубі за товариша.

Нагадаємо, що нещодавно стали відомі деталі скандалу через те, що в Києві на заправці не допомогли чоловікові, якому раптово стало погано.