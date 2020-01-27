Смерть скандального протоієрея Чапліна в Москві: нові подробиці

Всеволод Чаплін помер в Москві 26 січня у віці 51 року. Про це розповіли парафіяни храму Феодора Студита у Микитських воріт у столиці Росії, настоятелем якого був священик.

Очевидці кажуть, що Чаплін сидів на лавочці біля храму, і йому раптово стало погано, він впав, а через 15 хвилин медики, які приїхали на виклик, констатували його смерть.

За попередніми результатами розтину, Чаплін помер від гострої ішемічної хвороби серця, яка також супроводжувалася супутніми захворюваннями. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

Також відомо, що священнослужитель страждав від цукрового діабету, і у нього була астма.

Чаплін був відомий своїми скандальними висловлюваннями, українофобською риторикою, підтримкою бойовиків на Донбасі, а також виправданням знищення людей - зокрема, активістів Евромайдана. Він також підтримував військову операцію Росії в Сирії і політичні вбивства.

Священнослужитель народився в сім'ї професора-агностика. Він прийняв рішення пов'язати себе з РПЦ після школи. У 1990 році Чаплін закінчив Московську Духовну Семінарію.

Він був головою Синодального відділу по взаємодії Церкви і суспільства. З 2009 по 2016 роки був членом Ради із взаємодії з релігійними об'єднаннями при президенті Росії.

Нагадаємо, що в селі Морозівка Київської області священик назвав загиблого українського військового Дениса Поповича "братовбивцею". Мати бійця сильно засмутилася після того, як вона прийшла в церкву разом з родиною в день народження загиблого сина, але священик вигнав всю сім'ю з храму.