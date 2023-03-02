Смерть в скафандре и послание с неизвестности: с чем сталкиваются космонавты в экспедициях

Для обычных людей жизнь в космосе - это нечто необычное и непонятное. Несмотря на то, что для самих космонавтов - это уже обыденность, они все равно сталкиваются с разными ситуациями, которые могут не на шутку озадачить.

Встречи с чем-то инопланетным

Астронавт NASA Леланд Мелвин во время одной из своих космических миссий заметил что-то "инопланетное", плававшее за пределами отсека с грузом. Астронавты попытались отбросить его, как отколовшийся от чего-то кусок, однако им это не удалось.

Мелвин описал объект как "полупрозрачный, изогнутый и имеющий органический вид". Рассказав эту историю в сети, Мелвин получил большое количество комментариев. В заключении пользователи решили, что это было НЛО.

Таинственный стук в космосе

Первый астронавт Китая Ян Ливей рассказал, что слышал таинственный стук на борту космического корабля. Он описал звук извне космического корабля, будто кто-то стучится в дверь, но это не было частью стандартных рабочих звуков корабля.

Ливей с юмором предположил, что это могла быть попытка общения с инопланетной формой жизни, но, к сожалению, он не говорил на их языке. Инцидент оставил у него много вопросов и хорошую историю для повествования.

Неизвестный огонь на корабле

Когда Джерри Линенджер ужинал на борту космической станции, он никак не мог вообразить, что перед ним загорится резервуар с горючими химикатами. В результате пламя охватило всю станцию. Линенгер и его команда боролись с огнем, чтобы предотвратить его распространение.

Другая часть команды готовилась к эвакуации. Однако ситуация была ужасной, поскольку один из двух кораблей был заблокирован огнем, и только трое из шести членов экипажа имели шанс спастись. Через 14 минут наконец-то удалось локализовать огонь, однако почему именно случилось возгорание, до сих пор неизвестно.

Почти всю жизнь на Марсе

Астронавт Рэнди Крамер утверждает, что провел 17 лет на Марсе в рамках сверхсекретной военной программы. Его и других солдат отправили основать человеческую колонию и оградить ее от враждебных внеземных угроз.

Он описывает марсианский ландшафт как неровный и красивый с высокими красными горами и огромными пустынями. Крамер также утверждает, что сталкивался с разными инопланетными видами, как дружескими, так и враждебными. Несмотря на то, что не все Крамеру верят, его рассказы собирают безумный отклик аудитории.

Удивительная музыка в открытом космосе

Астронавты выполняли миссию, чтобы проложить путь к исторической посадке корабля на Луну, но они наткнулись на то, чего никогда не ожидали - инопланетную музыку!

Во время вращения вокруг Луны астронавты услышали странные свистящие звуки, которые они описали как "музыку космического типа". Они были уверены, что это внеземная симфония, и не могли поверить, что им посчастливилось быть первыми открывшими ее людьми.

Но, к сожалению, этому не суждено было случиться. Звук свиста был просто помехой между радиостанциями. Астронавты были разочарованы, но хотя бы получили интересную историю, чтобы рассказать своим внукам.