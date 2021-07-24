Смерть дитини в кріслі стоматолога: маріупольський суд виправдав медика

За словами керівника Донецької обласної прокуратури Євгена Білоусова, Іллічівський районний суд виніс вирок, згідно з яким 52-річного медика виправдали у зв'язку з недоведеністю в його діях складу кримінального злочину.

Нагадаємо, тоді, 22 липня 2017-го, батьки привели свого сина Олега на лікування зубів під седацією, однак під час процедури дитині стало погано і вона померла. В документі причиною смерті була вказана механічна асфіксія, яка настала через закриття верхніх дихальних шляхів стороннім тілом (марлевим тампоном і інтубаційною трубкою).

Свідоцтво про смерть дитини, яка померла на прийомі у стоматолога в Маріуполі у 2017 році (фото: 0629.com.ua)

Пізніше з'ясувалося, що хлопчика лікували під загальним наркозом. Перша експертиза назвала причиною смерті асфіксію через марлевий тампон. Лікарю загрожувало позбавлення волі на строк до 5 років.

Однак 19 липня райсуд виправдав жінку-анестезіолога.

Білоусов пояснив, що в основу виправдувального рішення суд вніс неприпустимість деяких доказів - на думку суддів, вони були зібрані з порушенням вимог КПК.

Тепер прокуратура має намір спільно з батьками померлого хлопчика подавати апеляційну скаргу.

"Я сподіваюся, що суд всебічно, повно та об'єктивно вивчить всі обставини справи та ті докази, які були отримані під час досудового розслідування, і дасть принципову оцінку діям лікаря-анестезіолога", - наголосив він.