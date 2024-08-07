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"Смерть приходит неожиданно". Популярный украинский певец сообщил о горе в семье

Владислав Михальчук (фото: instagram.com/schmalgauzen)
Автор: Иванна Пашкевич

Солист группы Schmalgauzen Владислав Михальчук сообщил о горе в семье. На фронте погиб его брат Александр с позывным "Феникс".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Так, Владислав опубликовал в своем блоге последнее совместное фото с братом.
С его слов, Александр совершил великие подвиги для страны, которые он будет вечно помнить.

"Брат, мой Титан, мой Наставник, мой Ты. Это последняя наша с тобой фотография. Ты был, и останешься сильнейшим найтитаническим воином, и лучшим примером Великого человека, совершившего Великие подвиги для страны. Для меня. Ты научил меня. Я буду нести это с собой. Мы шли рядом с тобой всю жизнь, ты это знаешь, и я это знаю. Великий Воин. Великий брат. Смерть приходит неожиданно", - обратился к родному человеку лидер группы Schmalgauzen.

Владислав Михальчук с братом (фото: instagram.com/schmalgauzen)

Также артист пообещал, что огонь Александра "будет пылать вечно" и память о нем никогда не угаснет.

"Фениксы никогда не умирают, ты теперь вечный. Из пепла восстает новый огонь. Когда-то мы с тобой встретимся, когда-то мы снова будем смеяться. Когда-нибудь снова будет тепло. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Когда-то", - написал Михальчук.

Отметим, что брат Владислава был командиром танкового батальона 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. У него осталась жена, которая также служит в ВСУ в должности боевого медика.

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