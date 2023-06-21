Смерть после МРТ. Неожиданно умер основатель 1хBet

В Швейцарии скончался соучредитель букмекерской конторы 1хBet. Сергею Каршкову было 42 года. Бизнесмен находился в международном розыске из-за разработки программного обеспечения для азартных игр и запуска их без лицензии.

Что известно о Каршкове

Бизнесмен проживал на Кипре, а в Швейцарию приехал для прохождения медицинских обследований.

"Контрастная жидкость для МРТ и следующее МРТ привели сначала к аллергии, потом к коме, а потом к смерти... Серега был один из самых спортивных и здоровых людей, которых я знал", - сообщил Мунтян.

Отметим, что Сергей Каршков родился в Киевской области, позже переехал в российский Брянск, где служил в киберотделе полиции.

В 2007 году вместе с двумя друзьями Романом Семиохиным и Дмитрием Казориным основал букмекерскую контору 1хBet. Их компанию запретили, а сами они сбежали из РФ на Кипр, где получили гражданство.

Сергей Каршков был в международном розыске (фото: Facebook.com/Pavel Muntyan)

Каршков находился в международном розыске по подозрению в разработке программного обеспечения для азартных игр и их запуске без лицензии. Прибыль от ПО оценивается в $7,5 млрд.

Кстати, в Украине 1xBet тоже запрещена. В начале 2022 ООО "Твоя беттинговая компания" получило две лицензии на работу в Украине под брендом 1xBet, но уже в сентябре их аннулировали. Это произошло после того, как у компании обнаружили связь с РФ.