Смерть молодої породіллі в Івано-Франківську: родичі звинувачують лікарів

В Івано-Франківську померла після пологів молода жінка. Сім'я 27-річної загиблої Наталії Цуцяк звинувачує лікарів у некомпетентністі та недбалісті, що і призвело до трагедії. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо дій працівників місцевого перинатального центру за статтею 140 (год.1) КК - невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого.

За фактом події почато слідство, триває етап експертиз, після чого можна буде зробити попередні висновки.

У довідці судмедекспертизи зазначено "серцево-легенева недостатність, геморагічний шок, крововтрата, патологічні пологи".

Загибла породілля Наталія та її чоловік Любомир (Фото: facebook.com/lubchik.ser)

Породілля померла 6 жовтня, а заява від медиків до поліції надійшла на наступний день, 7 жовтня.

Вагітність у Наталі була першою. Як розповів на прес-конференції Любко Цуцяк, дружина дотримувалася всіх рекомендацій і приписів, робила в термін контрольні УЗД, показники були в нормі протягом усього спостереження.

На 42-му тижні жінці раптово стало погано, після чого породіллю привезли в лікарню.

Любомир зазначив, що дружина хотіла народити до 3 жовтня, щоб зробити йому подарунок до дня народження, і звернулася до медиків про кесарів розтин. У той же час лікарка орієнтувала тільки на природні пологи за показниками.

Вагу на УЗД прогнозували 3800. Наталія важила 55 кг до вагітності, за вагітність набрала 14 кг, передає видання "Kurs". Останнє УЗД показало часткове обвиття дитини пуповиною і зміни у водах. Вирішили ще одне УЗД зробити, на ньому сказали, що дитина 3300 і без обвиття.

Загибла породілля та її чоловік Любомир (Фото: facebook.com/lubchik.ser)

Від 30 вересня Наталя вже була на стаціонарі у відділі патології.

Любомир, який був присутній на пологах від початку і до кінця, кілька разів зверталися до лікарів з проханням зробити кесарів, але кожного разу вони отримували відмову.

Вранці 6 жовтня Наталя відчула нудоту, а ближче до пологів у неї піднялася температура. Укол для спаду температури не дав жодного результату. Медики зробили кілька спінальних анестезий.

Чоловік каже, що під час одного з оглядів почув фразу про те, що зелені води, "брудні, треба щось робити швидше".

Після ще однієї спінальної анестезії лікарі попросили чоловіка покинути родзал. А коли жінка народила хлопчика, у неї різко погіршилося самопочуття.

За словами мами Наталії Цуцяк Оксани, дочка "вся була синя і в кисневій масці, очі йшли на лоб і закочувалися". Скаржилася, що їй холодно.

"Її накрили ковдрами, щоб зігріти, а коли відкрили і провели рукою по животу, цівкою пішла кров", - говорить вона.

Тільки після того, як родичі забили на сполох, зібралася екстрена бригада і Наталію забрали в операційну. Лікарі після повідомили, що не змогли її врятувати.

Загибла породілля Наталія Цуцяк (Фото: facebook.com/natalia.kirshak)

Родичі впевнені, що якби медики вчасно склали комплекс ознак - переношування, великий плід, води відійшли, не відкривається матка, температура тощо - то повинні були прийняти термінові заходи порятунку жінки і дитини. Це зроблено не було.

Директор Міського перинатального центру Сергій Стефанко заявив, що адміністрація закладу "всіляко сприяє розслідування цього прикрого випадку".

"У нас XXI століття, як не можна врятувати від кровотечі? І як можна було довести до такого стану?" - обурюються рідні померлої.

Загибла породілля Наталія та її чоловік Любомир (Фото: facebook.com/lubchik.ser)