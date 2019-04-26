Смерть молодої актриси: названа шокуюча причина її загибелі

Стефані Шерк загинула у власному будинку (Колаж РБК-Україна)

Стефані Шерк загинула в басейні власного будинку

Актриса і модель Стефані Шерк, дружина номінанта на премію "Оскар" Деміана Бічіра, насправді покінчила життя самогубством. Чоловік канадської актриси спробував приховати цей факт, але інформація все ж просочилася в пресу.

Стефані Шерк втопилася у басейні власного будинку в Каліфорнії. Її чоловік, актор Деміан Бічір, виявив її тіло на дні басейну, коли повернувся додому. Стефані Шерк прив'язала до ніг вантаж і кинулася у воду. Патологоанатоми підтвердили, що це було самогубство. Що штовхнуло канадську красуню на такий відчайдушний крок – невідомо.

Стефані Шерк і Деміан Бічір (instagram.com/demianbichiroficial)

Також у пресі уточнили, що Стефані Шерк було не 37 років, а 43 роки. В юні роки вона здобула славу в модельному бізнесі, а після закінчення кар'єри моделі, стала зніматися в кіно. Найпопулярніші її роботи – серіал "Міст", "Теленовела", "C. S. I.: Кіберпростір", кілька повнометражних фільмів, у тому числі і романтична комедія "День святого Валентина" і "Прокляття".

Стефані Шерк (instagram.com/demianbichiroficial)

З 55-річним Деміан Бічіром актриса зустрілася в 2010 році і через чотири роки вони одружилися. Спільних дітей у них не було. Про смерть дружини він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Однак про причини смерті повідомляти не став і зазначив, що вона пішла "тихо".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що померла легендарна зірка театру і кіно Еліна Бистрицька.

А також розповідали про те, що номінант на "Оскар" актор Деміан Бічір повідомив про смерть своєї дружини.